動保法修正 棄養最高罰百萬

在現代的家庭中，我們其實可以看見越來越多人把毛小孩當作家人了，我們也希望毛孩的待遇能夠越來越被重視。而動保法的修正草案在今年1/8時拍板定案，針對虐待和棄養寵物的行為，都各有加重刑罰，就是希望可以嚇阻有些不法份子，任意將寵物虐待致死，或者棄養不管。

民眾 張女士：「對，我聽過，因為狗爸爸狗媽媽，很多都有在講這塊，我覺得很難落實，因為虐待動物有一些，我覺得大多數都是自由心證，不然就是一些鄰居，或是狗友們會清楚。」

民眾 杜先生：「光是罰錢沒有用，你罰款，就跟交通違規一樣，你光是罰款沒有什麼意義，像有很多人就是講，我就是一個人，我沒有錢，那你能對他怎麼樣。」

飼主如果將寵物交給收容所，但有沒有在特定平台上公告不擬續養，持續一定天數無人認領；或者如果寵物遺失，5天內沒有申報，這兩種行為都會被視為棄養。

任意棄養罰鍰從原先最高15萬，提高至最高100萬。傷害動物也從最高2年徒刑，加重至最高5年，併科最高300萬罰金。

台灣友善動物協會執行長 潘定澤：「但是它(草案)長期來看，還會有個問題，就是動檢員的人力是否充足，一般(虐待)通報就2萬2了，有這麼高的通報量，動檢員他們其實也疲於奔命，所以除了罰則提高外，一方面也要看它執行，有沒有足夠的資源，去做這樣的執行。」

根據台灣友善動物協會統計，2025年他們收到的棄養數量為420件、一般虐待是1200件，吵鬧或未植晶片則為2萬2千件，相較往年成長百分之10到15，會成長的原因是因為民眾動保意識的抬頭。不過未來修法後是否真的能嚇阻虐待和棄養，還有待時間驗證。

