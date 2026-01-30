動保法初審通過動物具感知能力入法 禁止餵養遊蕩動物未達社會共識前不宜貿然入法





【NOW健康 編輯部／整理報導】立法院經濟委員會28日審議「動物保護法部分條文修正草案」，立委擬增訂「禁止餵食遊蕩犬貓」及「餵食者視為飼主」等條文，保育團體贊成此事，但動保團體則持反對態度，農業部長陳駿季表示，在禁止餵養形成社會共識前，不宜貿然入法。



動保法修正草案初審通過 「動物具感知能力」入法



立法院經濟委員會28日審查「動物保護法部分條文修正草案」，僅通過政院版第1條修正動議，初審條文規定，動物為具感知能力之生命，為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利，促進負責任符合動物需求飼養文化，培養尊重生命意識，特制定本法。

針對是否設置動物保護警察（民進黨立委蘇巧慧）、動物的定義用詞、飼主為定時定點餵食之人（民進黨立委蔡易餘）等條文，均因朝野立委與農業部意見分歧，並未達成共識，審查會決議另定期繼續審查。



其中以「禁止餵食遊蕩犬貓」、「餵食者視為飼主」等部分，爭議性最大，動保團體於立法院前抗議，台灣共生聯盟成員楊秀玲表示，若全面嚴禁餵流浪動物，流浪動物會野化，從沒有食物的郊區跑至有食物的市區，衍生更多人犬衝突問題。



「餵食即飼主」爭議條文 恐致浪浪照護人力全面退出



至於「餵食者視為飼主」，動保團體強調，該條文一旦通過，目前動物發生咬傷或交通事故時，飼主面臨民事、刑事責任及高求償風險，這將使得協助浪浪的人力全面退出，不利結紮與管理工作。



陳駿季表示，動物餵養議題在不同的團體、不同的利害關係人當中，都還有一些意見，沒有達到高度的共識。在禁止餵養遊蕩動物在還沒有達到共識之前，不宜貿然入法。



陳駿季說，目前在自然保護區、自然保留區內，依據《森林法》與《野生動物保育法》明文禁止餵養行為，可將其視為第一步，農業部也在相關生態保育計畫中，要求執行人員宣導禁止餵養。



