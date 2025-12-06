《動保法》僅禁用山豬吊 動保團體籲修法加嚴

開心的撒嬌、討摸，小黑狗嘿美是三腳狗，被「山豬吊」陷阱奪走一條腿，在飼主耐心照顧下嘿美重獲新生，自由地在公園奔跑。

飼主邢小姐表示，「嘿美剛開始的時候牠也相當的驚恐，所以就是從牠出院，然後慢慢照顧牠安撫牠，所以牠現在其實是很親人的，我是支持禁用山豬吊。」

台灣動物共生聯盟6日舉辦「山豬吊」受害毛孩狗聚，現場來了許多飼主，帶著受害的毛孩，彼此分享照顧經驗。

現場還示範裝設「山豬吊」，一但夾到動物的腳幾乎無法掙脫，恐被迫截肢，目前《動保法》只規定禁用山豬吊，但聯盟坦言效益不大，而新北市是全台唯一縣市，透過訂定《動物保護自治條例》，針對製造、販賣、出租山豬吊等金屬套索陷阱，最重可罰75000元，已累計開罰10多件。

台灣動物共生聯盟成員黃泰山指出，「山豬吊放著它滿山遍野放著，你根本不知道是誰放的，除非你當場抓到否則你抓不到人。」

新北市動保處長楊淑方說：「民眾在他縣市購買，然後來到我們新北市使用，那當然這個源頭就很難去阻絕，所以我們也會希望說《動保法》能夠做這塊的修法，把電商平台的一個連帶的責任能夠納進來管理。」

新北市動保處指出，目前國內的「山豬吊」大多從淘寶等電商平台境外進口到台灣，因此聯盟呼籲中央應修法加嚴，《動保法》納入禁止輸入、製造、販賣、持有「山豬吊」，從源頭管理，避免動物受傷悲劇一再發生。