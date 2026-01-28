《動保法》擬餵食者視同飼主？農業部：無共識前不應貿然立法

在立院經濟委員會開會前夕，多個動保團體組成的成員在群賢樓前舉牌抗議，表達「禁止餵食，越禁越糟」，由於部分民進黨立委提出的《動保法》修正條文納入「禁止餵食遊蕩犬貓」及「餵食者視為飼主」等規定，反對的動保團體表示這將讓問題更嚴重。

台灣動物共生聯盟成員楊秀玲表示，「街道是看不到流浪狗的，可是你一旦不餵，牠們就往市區跑，製造很多的人犬衝突。全世界沒有一個國家是立這種法的啦，沒有人抓結紮，牠很會生，生這麼多你怎麼辦？」

另一方面，支持飼主要負起責任的野保團體代表則舉行記者會，高喊「動保不是口號，責任不能缺席」，石虎保育協會指出，遊蕩犬貓成為石虎、穿山甲等保育類動物的重大威脅，為野生動物而走行動聯盟則認為反對修法的動團說法並非事實。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸指出，「合法誘捕或結紮，其實主管機關也是可以去許可做這件事。所以並沒有像是外界所訴說，完全禁止，然後完全沒辦法抓紮針的狀態。我們也呼籲這部分人士，不要再去傳播這樣不實的謠言。」

上午經委會逐條審查《動保法》修正草案，會前農業部長陳駿季受訪前表示應宣導禁止餵養，但認為沒有共識的條文不宜貿然立法。

農業部長陳駿季認為，「要求了這些執行的人都要去宣導，禁止餵養這件事。所以我想禁止餵養在還沒有達到共識之前，不宜貿然的立法。」

為了掌握遊蕩犬出現或是發生衝突熱區，農業部開發調查工具「犬蹤地圖APP」，部長陳駿季表示，希望透過與民眾、公民科學家回報，收集一手資料，若能做詳細調查，掌握攻擊人或野生動物的熱點，就能更有效防範。