動保爭議逆轉！台南柯基犬不符「致死之虞」，法院判動保處敗訴將返還原飼主

台南市一隻前年因涉嫌虐待遭動保處沒入的柯基犬，近日在高雄高等行政法院的裁定下出現逆轉。法院認為該案「未達情節重大且有致死之虞」，判決台南市府敗訴，必須將柯基犬返還原飼主。此判決結果引發社會各界關注與討論，同時也考驗著動保執法的精準度。

回溯此案，台南市動保處前年是根據一段影片內容及現場查察狀況，認定飼主疑似以手毆打、腳踹柯基，存在高度危害風險，因此啟動預防性沒入程序，以保護犬隻安全。

然而，高雄高等行政法院在審理過程中，採信獸醫鑑定報告，認為該柯基犬並無明顯外傷，不符合《動物保護法》中「情節重大且有致死之虞」的要件。法院最終裁定動保處沒入處分不當，判定市府應將犬隻歸還原飼主。

對此，台南市動保處今日（9日）回應表示，尊重法院的判決結果，將會依法辦理後續返還程序。動保處也坦言，此案凸顯了認定上的落差，未來將會強化案件蒐證、檢傷紀錄、情節判斷及流程一致性，以提升執法精準度，避免類似爭議再度發生。目前，這隻柯基犬仍由動物之家獸醫團隊照護，健康狀況良好。

法律界人士分析指出，本案反映出「行政機關的預防性介入」與「法院嚴格要件認定」之間的差異。動保單位在疑似虐待情況下有義務立即採取保護措施，但法院在審理時則會依據更嚴謹的法條構成要件進行判斷。動保處強調，在返還犬隻後，將對飼主進行飼養責任宣導，並會不定期追蹤訪視，以確保犬隻未來能獲得妥善照護。

動保處也呼籲社會大眾理解動保介入的最終目的，是以動物的生命安全與福祉為最高優先，並將持續努力，在法律框架下為動物爭取最大的保護。