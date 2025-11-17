動保結合矯正 板橋動物之家獲獎

新北市板橋動物之家自民國102年起與新北地檢署合作，引進社會勞動人協助園區作業，12年來不僅讓社會勞動人得以履行義務、回饋社會，更在陪伴與照護流浪動物的過程中，實踐尊重生命、傳遞愛與責任的理念。板橋動物之家今年榮獲法務部頒發「績優社會勞動機構」殊榮，成為結合動物保護與社會矯正的溫暖典範。

板橋動物之家除國定假日外，社會勞動人可依個人時間提供勞動或服務，替代入監執行，既能兼顧工作與家庭，又能以行動回饋社會。社會勞動者林小姐分享，最初因家庭因素被分配到動物之家服務，心中難免忐忑，「一開始我真的很怕動物，但看到同仁和志工們用心照顧，每隻狗狗、貓咪都有名字、有故事，我慢慢也被牠們感動。」

如今，她已能主動擔任奶犬、奶貓的「奶媽」，陪伴被棄養犬隻散步、幫助受傷貓咪復健。完成勞動時數後，她更認養長期照顧的犬貓，並決定繼續以志工身分回到園區服務。

據統計，計畫推動以來，已有上百位社會勞動者走進園區，他們協助動物之家進行籠舍搭建、環境清潔、動物照護及社區宣導等工作，透過親身勞動，重新學習責任、同理與關懷。

板橋動物之家站長徐愛明表示，該合作不僅是社會矯正制度的實踐，更是生命教育的延伸。值得一提的是，許多社會勞動人完成時數後，因認同動保理念而主動留下成為志工，持續為流浪動物盡一分心力，形成正向循環。

動保處表示，新北市持續推動「友善動物城市」政策，重視每條生命，並積極提升收容、醫療與安置品質，期盼藉由跨單位合作，讓街頭不再有流浪動物，讓每隻毛寶貝都能找到幸福歸宿。