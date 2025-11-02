動保處人員擅清消非洲豬瘟案場 中市府將嚴處

（中央社記者郝雪卿台中2日電）農業部長陳駿季今天表示，中市府在未告知下擅自清消非洲豬瘟案場，擔心後續採檢出現偽陰性。中市府回應，動保處鄭姓人員逕自進入案例場清消，將祭出嚴格處分。

陳駿季下午於非洲豬瘟中央災害應變中心記者會中指出，前兩天國軍動員115人，24小時完成非洲豬瘟台中案場的清消，原本農業部明天要採檢，因為必須等消毒劑乾了以後才能採檢，現在不知明天是否可採樣，不行就得延期。

陳駿季表示，防疫工作應該是中央與地方一起努力，而不是自走砲，中央在台中設有前進應變所，每天上午8時30分都有工作會議，但案場經過國軍高強度清消後，台中市今天又私下去清消，卻未告知前進應變所，違反應變所工作內容，作為魯莽，他擔心會導致後續採檢出現偽陰性，誤判結果。

台中市政府對此以文字稿回應指出，動保處鄭姓人員今天因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，台中市政府針對該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第3階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。（編輯：李淑華）1141102