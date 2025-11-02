動保處人員擅自清消非洲豬瘟案場 中市府將嚴處：誤解組長指令

台中梧棲豬場驗出非洲豬瘟，日前中央動員國軍前往協助清消，不料竟傳出有台中市府人員在未告知下擅自再次清消。台中市府今（2）日表示，針對動保處鄭姓人員誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消一事，將祭出嚴格處分。

農業部長陳駿季下午指出，國軍已於前兩天動員115人，花費24個小時完成案場的完整清消作業，原本預計明天等藥劑完全乾燥後要進行採樣，但台中市府人員又跑去案場清消，可能會導致採樣結果誤判，批評中市府作為魯莽，是「自走砲」。

對此，台中市政府表示，動保處鄭姓人員逕自入案例場清消，該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

中市府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

責任編輯／洪季謙

