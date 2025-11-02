動保處人員逕入非洲豬瘟案場清消 中市府：「誤解指令」將嚴處

化學兵才清消，中市府今天自行進入案場清消，農業部長怒轟「自走砲」。中市府說，動保處鄭姓人員誤解指令、將嚴處。（圖：農業部提供）

台中非洲豬瘟案場經兩次清消，又檢出病毒，10月30日、31日，國防部化學兵連夜支援清消，原訂3日等消毒劑乾後，再次採檢，不料，農業部長陳駿季今天（2日）表示，中市府今日魯莽又闖案發豬場清消，強調中央地方應合作，而非成為自走砲。對此，市府說，不容擾亂防疫行為，動保處鄭姓人員逕自入案場清消，將嚴處。

農業部長陳駿季表示，原訂明日要進行採樣，消毒以後必須等消毒劑乾才能處理，但是很遺憾，現在真的不知道明天是不是可以做採樣。今日工作會議發現，台中市政府私下又跑去案場清消，防疫是中央和地方要一起努力的地方，台中市政府竟然未讓指揮官杜文珍知道這些事情，不希望再走私下的行為，可能影響疫情調查誤判，呼籲關鍵五天，中央與地方要通力合作，而非成為自走砲。

對此，台中市府表示，動保處鄭姓人員今天（2日）因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府調查報告已出爐，將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。（寇世菁報導）