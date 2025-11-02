生活中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情，現在防疫已經進到第三階段，但今天中央災害應變中心記者會時，農業部長陳駿季不滿開炮，表示台中市府違反規定，私自進入案場再度清消，影響到後續採檢程序，更說面對疫情應該通力合作而不是自走砲。對此，台中市府回應，動保處鄭姓人員，因為誤解黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分。

農業部長陳駿季：「面對這樣非洲豬瘟，我再次強調一定是中央跟地方，一定是通力合作，而不是一個自走砲。」

例行記者會上，嚴肅開炮，農業部長陳駿季不滿台中市府擅自清消，影響後續採檢程序。

農業部長陳駿季：「很遺憾的台中市政府，這樣比較魯莽的作為，也要求台中市政府今天六點之前，要提出一個完整個說明，為什麼有什麼樣的理由，在經過國軍這樣的高強度清消以後，今天又派人去做清消的動作。」





動保處人員"私自進入豬瘟案場清消" 台中市府：嚴格處分

要台中市政府說明清楚，因為原定3號就要再到案例場採檢，如今台中市府私下清消，就得等消毒劑乾了之後，才能採檢，否則恐怕會導致檢測結果誤判。對此，台中市府回應，動保處鄭姓人員，因為誤解黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分。只是台中這份聲明，是否避重就輕？

農業部長陳駿季：「竟然並沒有讓我們前進指揮所，杜指揮官知道這件事情，特別杜指揮官在剛剛中央應變中心，才提出詢問，在這階段目前並不會處理，可能相對的責任問題。」

要確保病毒沒有擴散，是當務之急。因為進入到第三階段防疫，也是最關鍵五天，只要在6號之前，確認其他關聯場依舊"清零"，那麼7號的禁運禁宰令，就有望解除。





防檢署動物防疫組長林念農：「也請各地方政府，進行全國山區小型飼養場，特別是圈養山豬，或是含混種豬場的訪視，因為牠們和野豬接觸風險比較高。」

儘管台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，會和中央攜手嚴格執行第3階段防疫作為，能不能快速讓台灣養豬環境恢復健康，不只要中央地方同心協力，更是每個環節都不能出錯。





