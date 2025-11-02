動保處人員「誤解指令」赴豬瘟案例場清消挨批 台中市府將嚴處

台中發生非洲豬瘟疫情，國軍出動化學兵清消，農業部預計明將進場採檢，但台中市府今（2日）卻派員清消，農業部長陳駿季不滿批評中市府「魯莽」、「自走砲」。對此，台中市府晚間回應，此事係因動保處人員因誤解指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分。

陸軍十軍團到非洲豬瘟案場協助清消。（圖／陸軍十軍團提供）

陳駿季今天在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會上表示，國軍近日動員115人，花費22小時，完成案例場的清消作業，「原本我們是預計明天會進行採樣，因為消毒以後必須等消毒劑乾才能夠去處理，但是很遺憾的，我現在真的不知道明天是不是可以做採樣，因為今天在工作會議的時候，我們發現台中市政府竟又跑去案場做清消的動作。」他強調，「面對非洲豬瘟，我再次強調，中央跟地方一定是通力合作，而不是一個自走砲。」

廣告 廣告

陸軍十軍團到非洲豬瘟案場協助清消。（圖／陸軍十軍團提供）

對此，台中市府表示，經查是動保處鄭姓人員11月2日因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。台中市府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

延伸閱讀

傳黃呂錦茹回任意願低 戴錫欽將續任北市黨部主委

曹興誠「公開信」批鄭麗文！國民黨回嗆：先為發動大罷免道歉

高喊「台灣不是提款機」！作家曝鄭麗文2028大選布局