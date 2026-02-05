動保處寵物飼養照護講座 報名
台中市動物保護防疫處與羽森林動物醫院合作於今（115）年推出「鸚為有你－寵物鳥飼養入門講座」及「特別寵你－特殊寵物飼養照護講座」，即日起開始報名！帶領飼主認識各物種生活習性、環境需求、飲食照護及常見健康問題，歡迎市民朋友選擇合適的主題踴躍報名！
動保處表示，其中「鸚為有你－寵物鳥飼養入門講座」涵蓋鸚鵡、雀鳥、八哥、鴿子及雞鴨鵝等寵物鳥類，介紹不同鳥類之飼養照護差異、基礎健康管理及常見疾病照護要點；「特別寵你－特殊寵物飼養照護講座」則以兔子、天竺鼠、刺蝟及陸龜等特殊寵物為主題。
動保處說明，除了常見的犬貓，近年來越來越多飼主選擇飼養鳥類、鼠兔及爬蟲等特殊寵物，然而不少飼主在迎接新成員回家時，對相關飼養知識與醫療資訊認識不足，加上網路資訊良莠不齊，容易導致不當飼養、延誤就醫或棄養等情況。為提供正確學習管道，動保處與羽森林動物醫院於2月至12月辦理11場講座，由獸醫師以專業角度帶領飼主認識各類特殊寵物與寵物鳥之飼養照護差異，學習基礎照養及健康管理知識，期許透過教育宣導，減少不當飼養、棄養或未及時就醫而導致憾事發生。懂得在飼養前做足功課，並且在特殊寵物的行為或健康出現異常時及時尋求專業獸醫師的協助，才是和家中寶貝一起幸福生活的不二法門！
動保處強調，寵物鳥及特殊寵物對環境、溫度、飲食與光照等需求各不相同，唯有在飼養前做好功課，並在動物出現異常時即時尋求專業獸醫師協助，才能真正守護牠們的健康與幸福。115年「鸚為有你－寵物鳥飼養入門講座」及「特別寵你－特殊寵物飼養照護講座」採網路報名，並於開課前2個月開放報名，名額有限，歡迎有興趣的民眾把握機會報名！
