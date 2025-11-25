動保處快看！淡水漁人碼頭「黑狗疑遭凌虐討賞」 網氣炸籲勿給錢

即時中心／林耿郁報導

人來人往的淡水漁人碼頭，竟然出現疑似虐狗案件？有網友在Dcard上踢爆，一隻黑狗被打扮得相當逗趣、而且還戴上墨鏡、坐在碼頭長椅上，似乎想藉此向遊客討要賞金，但網友指控狗狗不能隨意亂動、亂動就會挨打，甚至為了讓眼鏡固定，頭部還被主人綁上鐵絲；消息一出引發網友炎上，譴責飼主行徑惡劣。

狗來「富」？新北淡水超人氣景點漁人碼頭，常年遊客如織，不少街頭藝人會在該處表演，換取民眾「打賞」捐款；不過如果涉及虐待動物，恐怕有違法疑慮。

有民眾在Dcard上貼出照片，內容是一隻黑狗帶著墨鏡、咬著水桶坐在馬頭長椅上，疑似想藉此向往來民眾討要賞錢。

但在逗趣的畫面底下，疑似是殘酷的虐狗真相；文章原PO指出，這條黑狗一直保持同一姿勢，最多只能左右轉一下，看起來相當可憐。

也有網友在下方留言貼出天黑的照片，表示「這隻黑狗工時很長」；更有網友留言指控，很多人都看過主人，「對狗狗很兇很不好」。

還有網友指控，這隻狗累了想去地上休息，「馬上被主人打起來站上去」、「根本就是虐狗」，更有人呼籲大家「千萬不要給他錢」，只會助長主人行徑，要求動保處、動保團體出面處理；風波持續擴大中。

到晚上狗狗仍在原地。（圖／擷取自Dcard）

