動保處推寵物友善公園 明年+5

台南市北區長興生態寵物友善公園已於今年十一月底正式啟用。 （動保處提供）

記者翁聖權∕新營報導

推動「人與動物和諧共好」的動物友善城市理念，台南市動保處明年將分別於南科火車站滯洪池、東區及南區等五處地點設置寵物友善公園。

動保處指出，台南市原已有五座寵物友善公園，今年新增啟用關廟區大潭埤旺萊寵物友善公園、安南區東和里寵物友善公園及北區長興生態寵物友善公園等三座寵物友善公園。動保處持續爭取經費，未來規劃於南科火車站滯洪池、東區大智寵愛多功能公園、東區崇賢公園、南區公兒Ｓ五七公園、南區Ｓ三四公園等五處地點設置寵物友善公園，這五座寵物友善公園預計一一五年完工。

動保處透過完善的公共空間設施與推廣教育活動，提供南市毛小孩與飼主更多互動空間及提升市民的動物保護意識。另將持續透過執行ＴＮＶＲ「誘捕、絕育、疫苗、回置」措施、落實源頭管理、多元推廣認養及精進遊蕩犬管制策略，減少人犬衝突。

為增加南市收容量能及打造動物保護理念宣導場域，動保處選址於荒廢閒置且已遷葬之學甲第六公墓原址推動建置南市多功能教育園區，規劃有動物教育認養館、景觀步道、寵物公園及生態滯洪池等多元化場域，這項工程已於一一二年開工，預計於一一五年完工，除增加南市收容量能，未來將成為生命教育場所，並透過公園化設計，提供民眾休閒場所及農漁產推廣空間，為地方帶來觀光消費產值，帶動溪北地區發展。