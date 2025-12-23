動刀遭質疑整形！《紅人榜》陳孟賢回應了 曝光近照：鼻子是人造的

娛樂中心／蔡佩伶報導

34歲歌手陳孟賢當年參加歌唱節目《超級紅人榜》而爆紅，近年除了歌唱事業之外，還接下節目的主持，憑藉幽默風趣的性格深受觀眾喜愛。不過，日前陳孟賢到醫院動鼻過敏手術，卻遭到網友懷疑是整形，對此，他也正面回應了。

陳孟賢過去飽受鼻子過敏的困擾，讓他在說話跟唱歌方面都受到影響，為了解決問題，陳孟賢也決定到醫院接受手術，不料卻傳出是去隆鼻，對於外界的說法，陳孟賢感到無奈，但他也幽默坦承：「鼻子的確是人造的」，笑說手術醫師就是爸媽，以高EQ的方式回擊酸民。

至於陳孟賢接受鼻過敏手術的恢復近況，他表示情況良好，透露術後第六天，鼻子呼吸越來越暢通，貼文曝光之後，許多網友見狀都笑稱「很高情商回覆」、「長這麼好的鼻子，怎麼可能去動」、「巨星鼻子是母胎做的」。

陳孟賢幽默回擊酸民。（圖／翻攝自陳孟賢臉書）

