動刀「切除雙乳」防癌！大咖女星震撼公開手術疤痕 吐真實心聲

美國大咖女星安潔莉娜裘莉擁有亮麗的外貌，曾出演許多夯劇讓觀眾印象深刻，而她在12年前為了預防癌症，提前切除雙乳，近日，登上雜誌封面首度公開手術疤痕，並曝光真實心聲。

安潔莉娜裘莉過去透露家族有相關病史，母親也因為罹患乳癌而在56歲時離世，因此她提前做了基因檢測，當時醫生判斷她有87%機率罹患乳癌，50%機率可能會有卵巢癌，最終，安潔莉娜裘莉決定先切除乳房預防，她也坦言希望能以自身經歷鼓勵正在面對同樣困擾的女性們。

然而，安潔莉娜裘莉近日登上「時代雜誌法國版（Time France）」創刊號封面，大方曝光動刀的痕跡，藉此提到大眾對於癌症的篩檢關注，認為不該因為財力或是居住地而導致相關醫療權利受限，事實上，安潔莉娜裘莉術後9週，便做了乳房重建，雖然切除雙乳的手術對她來說是一項困難決定，不過她從未後悔。

安潔莉娜裘莉為了預防癌症，而動刀切除雙乳。（圖／翻攝自IG＠timefrance）

