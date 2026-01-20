動力火車五月登小巨蛋開唱前「尾牙邀約超過30場」 驚人酬勞曝光了

動力火車宣告5月15、16即17日一連3天將在小巨蛋舉辦《動力火車一路向前》巡迴演唱會台北旗艦場。（華研唱片提供）

動力火車今（20）日宣告5月15、16即17日一連3天將在小巨蛋舉辦《動力火車一路向前》巡迴演唱會台北旗艦場，近期也因尾牙旺季，成了各大企業力邀的表演組合，被問到唱了多少場，尤秋興幽默說：「沒有算過，沒做筆記。」但有時一天會唱兩、三場，經紀人則鬆口30場以上，推估酬勞超過7千萬。

在小巨蛋連開3場，動力火車直呼票房壓力大，但每天的演出歌單會略微不同，嘉賓也會不同，希望能有不同感覺，而對A-Lin前陣子在台東跨年晚會上能唱又能主持，近期還與動力火車在同場尾牙場表演，有網友拱動力火車邀A-Lin當嘉賓，對此，顏志琳說：「要找A-Lin嗎？也是個選項，我們沒有在大型演唱會上合作過。」

廣告 廣告

在小巨蛋連開3場，動力火車直呼票房壓力大。（華研唱片提供）

為了迎接演唱會，動力火車除了鍛鍊體力，尤秋興希望再瘦身5公斤，他坦言：「節食真的好痛苦，這兩天開始不吃消夜，至少不要胖下去，昨天很痛苦，在床上喊好餓，我老婆說：『閉嘴啦！』」為了讓他順利瘦身，老婆也陪他不吃消夜，夫妻倆一起減肥。

更多鏡週刊報導

邵雨薇「動物園找回初心勇氣」 王柏傑學會用溫柔面對生命

《凶宅專賣店》48小時衝 Disney+ 台灣收視冠軍！ 范少勳、陳姸霏驚喜化身房仲快閃街頭「超萌身高差掀粉絲暴動」

張鈞甯再闖「殺」系列 與彭昱暢搭檔《匿殺》