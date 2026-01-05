動力火車再攻蛋票房壓力山大

時隔3年，動力火車宣布再度攻蛋，將於5月15、16、17日一連3天登台北小巨蛋舉辦「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」。出道28年，兩人首次挑戰連唱3場小巨蛋，坦言「票房壓力」與「聲音沙啞」都是考驗。

儘管擁有大批死忠粉絲，動力火車仍對票房感到壓力，顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更讓他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但3場還是會有一點壓力啦。」尤秋興則幽默表示：「謝謝大家一直以來的支持，這3場票真的滿多的，希望各位歌迷朋友繼續支持。」更笑說：「如果能來3天，那就最好了。」

自謙幸運有歌迷相陪

再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣3場演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，都能陪伴著大家。」兩人也許願粉絲能享受演唱會，聽到經典歌曲想起很多屬於自己的回憶，更不忘向粉絲喊話：「記得要跟我們一起大合唱喔。」

除了票房，體能也是考驗。但動力火車表示並不擔心，因為平時都有維持運動習慣，顏志琳則說演唱會前兩個月就會進入規律模式，不熬夜、隨時注意自己的喉嚨。尤秋興也認同做好前置準備，才對得起一直支持的歌迷。