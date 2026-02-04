動力火車出新單曲 天心洩曾思念尪看身心科

動力火車將在5月15、16、17日舉辦3場小巨蛋，門票全完售，並推出新單曲〈I Need You〉MV，邀來實力派演員天心、姚淳耀主演，動力火車也參與演出。天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生超過331天沒見面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科。

天心當時跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心很喜歡〈I Need You〉，「聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」

動力火車首度與天心和姚淳耀合作，並邀請師弟77Ke柯棨棋、+How 李家皓客串，MV上線在YouTube累積突破百萬點閱，姚淳耀接到邀約時感到既開心又榮幸。