動力火車回來了！宣布「5月小巨蛋開唱」 認擔憂這件事

天團「動力火車」去（2025）年剛榮獲金第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，在粉絲敲碗期待下，今（5）日正式宣布將於2026年5月15、16、17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」！動力火車上一次在台北小巨蛋舉辦演唱會已是2023年，當時創下2場超過2.4萬張門票瞬間秒殺的紀錄；這次動力火車將首度挑戰連開3場小巨蛋，連出道多年的他們也坦言：「會擔心。」

首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享：「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

動力火車小巨蛋巡迴演唱會門票將於1月25日正式開賣。（圖／華研國際提供）

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房。顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默表示：「謝謝大家一直以來的支持，這三場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」笑說：「如果能來三天，那就最好了！」門票將於1月25日全面開賣。



