動力火車回應Ella版權風波 暖喊「終身師妹」盼事件圓滿落幕

動力火車表示Ella是終身的師妹，希望事件可以圓滿落幕。（圖／侯世駿攝）

陳嘉樺（Ella）去年舉辦《It’s Me 艾拉主意》巡迴演唱會時，接連獻唱多首S.H.E時期經典金曲，之後更傳出她為重現經典舞台，砸下重金向前東家華研國際音樂購買多達15首歌曲的詞曲版權。對此，華研昨（19日）晚間正式發出聲明，否認相關傳聞，引發外界熱議。

曾與Ella同屬華研的前「同門師兄」動力火車，今（20日）出席《一路向前》世界巡迴演唱會台北旗艦場記者會時，也對此事表態。談及外界關注的版權風波，動力火車坦言確實有關心此事，並語氣溫暖地表示：「我們一直把她當成終身的師妹，希望這件事可以圓滿落幕。」但兩人也強調，相關細節並非自己能多談的範圍，「我們沒辦法講什麼事，也沒有立場說什麼。」

廣告 廣告

外傳Ella砸下重金向前東家華研國際音樂購買多達15首歌曲的詞曲版權。（圖／侯世駿攝）

此外，動力火車將於5月15、16、17日一連3天登上台北小巨蛋，舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會台北旗艦場，今記者會上，他們搶先首唱全新作品〈I Need You〉，並分享創作初衷：「希望透過這首歌，讓一路以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

啃老兒亂刀砍死蔥油餅老夫妻 親友怒搥警車斥：畜生、垃圾

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光