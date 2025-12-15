動力火車壓軸新北巨星耶誕演唱會 吸近5萬人朝聖

動力火車壓軸演唱，和台下歌迷齊聲合唱。（圖／TVBS提供）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」昨(13)晚熱鬧開唱，今(14)日華麗卡司接力引爆新北市市民廣場，天氣一掃昨日陰雨，好天氣加上9組人氣歌手，晚間散場近5萬人次，包含告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，連番精彩演出讓現場尖叫聲不斷，巨星耶誕演唱會氣氛持續狂熱到最高點。

昨由告五人震撼開場，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，溫暖又充滿力量的聲線在市民廣場迴盪，不少歌迷在台下跟著輕聲唱和，最後演唱的招牌歌〈愛人錯過〉，重拍節奏一響瞬間引燃現場觀眾情緒，隨著旋律大聲歡呼、尖叫，為今晚演唱會拉開華麗序幕。

緊接登臺的是王ADEN，以〈妳是我寶貝ㄟ〉開場，並帶來〈THANK GOD〉、〈太陽天下雨天〉、〈想了妳6次〉與〈雙重人格〉等歌曲；GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治帶來精彩組曲演出。不僅有耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉及〈恆星〉，GX的年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典人氣歌曲〈射手〉。GX表演完畢，三位主持人應觀眾要求，教兩人手比三重愛心，鼓鼓呂思緯一邊比畫一邊笑說：「好像在結印喔！」HUR+則演唱〈BLOODY MARY COWBOY〉、〈有毒不回〉、〈不然等等〉及〈Baddie〉等作品，充滿爆發力的舞臺魅力，緊緊抓住全場目光！

J.Sheon接續演唱〈You'll Never Know〉、〈你不用懂〉以及符合耶誕佳節的〈Last Christmas〉應景節慶氛圍，最後以〈輸情歌〉陪歌迷度過一個溫暖又獨特的冬夜時光。婁峻碩一登台就引爆滿場歡呼，高分貝尖叫此起彼落，他一口氣帶來〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉、〈不小心〉、〈一首歌〉與〈COLORFUL〉，節奏一路狂飆，他隨後透露在2026新的一年將有新專輯問世，並參與點燈儀式，每個動作都掀起現場粉絲尖叫聲。

婁峻碩一連帶來多首夯曲，更預告明年將發行新專輯。（圖／TVBS提供）

高爾宣OSN熱力接續，以〈Do it all again〉及〈Good Evening〉登場，掀起新一波高潮，接著演唱〈最後一次〉、〈Used To〉及〈Without You〉，更特別邀請好友王ADEN合作演出〈Hold On〉，兩人驚喜合體，引發全場粉絲狂熱尖叫；熊仔則帶著具強烈節奏感的歌曲接力，以〈兇宅→0〉、〈ABC〉、〈小雨→0〉、〈十字路口→0〉到氣勢十足的〈88BARS〉，犀利歌詞搭配獨特節奏感，徹底點燃全場觀眾情緒，饒舌能量席捲每個角落。

高爾宣（左）特別邀請好友王ADEN合作演出〈Hold On〉。（圖／TVBS提供）

壓軸登場的「金曲演唱組合」動力火車，帶來〈趁少年〉、〈外套〉、〈忠孝東路走九遍〉及〈我很好騙〉多首經典曲目，以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞臺魅力，一首接一首挑動觀眾情緒，全場歌迷默契十足，齊聲合唱響徹現場，將氣氛推向巔峰，也為「巨星耶誕演唱會 The Greatest Show」劃下最震撼、最完美的句點。

曾子余（右起）、陳漢典及朵拉全程炒熱現場氣氛，陪伴觀眾度過巨星耶誕演唱會。（圖／TVBS提供）

