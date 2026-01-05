動力火車宣布連唱3場小巨蛋 自爆有「票房壓力」

動力火車首度將在小巨蛋連唱3場。（華研國際提供）

距離上次小巨蛋演唱會已相隔2年多，動力火車宣布將於2026年5月15、16、17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」。這回將首度挑戰連開3場小巨蛋，連出道多年的他們也坦言：「會擔心。」

首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享：「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

時隔3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」同時，動力火車也感謝大家對於演唱會的期待，並透露自己同樣非常期待這次的演出：「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔。」

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房。顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦。」尤秋興則幽默表示：「謝謝大家一直以來的支持，這三場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」笑說：「如果能來三天，那就最好了。」

「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」將於2026年5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋舉辦。1月24日13：00 台新卡友優先購票、1月25日13：00 KKTIX正式售票。

