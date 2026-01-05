動力火車宣布開唱！5月攻進小巨蛋連唱三天 售票時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
動力火車宣布將於2026年5月15、16、17日一連3天，在台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助 動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」24日13點台新卡友優先購票，25日13點則在 KKTIX正式售票。動力火車上一次在台北小巨蛋舉辦演唱會已是2023年，當時創下2場超過2.4萬張門票瞬間秒殺的紀錄，這次動力火車將首度挑戰連開3場小巨蛋，連出道多年的他們也坦言，「會擔心。」
首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示，並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享，「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」
睽違3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性表示，「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」同時，動力火車也感謝大家對於演唱會的期待，並透露自己同樣非常期待這次的演出：「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔！」
儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房。顏志琳甚至認為票房壓力比聲音沙啞更令他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默表示，「謝謝大家一直以來的支持，這三場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」笑說：「如果能來三天，那就最好了！」
