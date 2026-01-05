動力火車宣布開唱！5月「台北小巨蛋連唱3天」搶票時間出爐

記者徐珮華／台北報導

「動力火車」去年拿下金曲獎最佳演唱組合獎，今（5）日宣布將於5月15、16、17日，一連3天在台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」。動力火車上次攻蛋已是2023年，當時創下2場超過2.4萬張門票秒殺的紀錄；這次首度挑戰連開3場，出道多年的他們也坦言「會擔心」。

動力火車5度攻蛋，舉辦「一路向前」演唱會。（圖／華研國際提供）

動力火車平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足準備，自信表示並不擔心體力問題。顏志琳分享：「演唱會前的1、2個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

動力火車感性表示：「很開心出道這麼久還可以開3場演唱會。我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴，希望我們的音樂在高興或孤單時也能陪伴大家。」同時感謝大家對於演唱會的期待，自己同樣非常期待：「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔！」

顏志琳（右）坦言擔心票房，尤秋興（左）則喊話歌迷「能來3天最好」。（圖／華研國際提供）

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍十分擔心這次的票房，顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，「雖然我們之前辦2場都賣得不錯，但3場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默表示：「謝謝大家一直以來的支持，這3場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。如果能來3天，那就最好了！」

「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」將於2026年5月15、16、17日一連3天在台北小巨蛋登場。1月24日13時台新卡友優先購票、1月25日13時KKTIX正式售票。

