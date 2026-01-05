動力火車宣布5月連唱三場小巨蛋 自曝會有「票房壓力」

動力火車坦言，首度在小巨蛋連三天開唱，仍然有票房壓力。資料照，李政龍攝



出道多年、於去年榮獲第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的動力火車，在粉絲敲碗期待下，宣布將於相隔2年後，於2026年5月15、16、17日一連三天，於台北小巨蛋舉辦「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，儘管上次在台北小巨蛋舉辦演唱會時，曾創下2場超過2.4萬張門票瞬間秒殺的紀錄，不過此次首度挑戰連開3場小巨蛋，出道多年的動力火車仍坦言「會擔心」。

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房，團員顏志琳甚至坦言「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦！」另名團員尤秋興則幽默表示，「謝謝大家一直以來的支持，這三場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」還笑說如果能來三天「那就最好了！」

對於首度連續三天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示並不擔心體力問題，因為平時都有維持規律運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享，「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

動力火車坦言，他們仍有票房壓力。華研國際提供

兩人也感性表示，很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，「我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」同時透露自己也非常期待這次的演出，「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」同時向粉絲喊話「要記得跟我們一起大合唱喔。」

「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」將於2026年5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋舉辦。1月24日13：00 台新卡友優先購票、1月25日13：00 KKTIX正式售票。

