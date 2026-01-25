動力火車小巨蛋唱3天！10萬人搶超過3萬張票秒殺：終於放下一部分緊張

動力火車日前宣布將於5月15日到5月17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》，繼日前優先購票迅速搶購一空後，今25日演唱會正式開賣，近10萬人同時湧入售票系統，3場共超過3萬張門票全數秒殺完售，也讓動力火車放心了不少。

動力火車事前相當擔心票房狀況，得知完售後終於放下一部分的擔憂。（圖／華研國際 提供）

事前原本十分擔心票房的動力火車，在得知完售消息後，開心表示：「謝謝歌迷的支持跟購票！終於可以放下一部分的緊張了！接下來就是好好保持身體健康，用最好的狀態相約大家小巨蛋見面。」

主辦單位也呼籲歌迷，切勿購買黃牛票，並提醒此次演唱會為實名制購票，請務必注意相關票券規範，若有未於期限內完成付款之票券或退票將會不定時釋出，請密切鎖定KKTIX售票系統。

動力火車《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》三場門票秒殺。（圖／華研國際 提供）

