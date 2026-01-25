動力火車小巨蛋唱3天！10萬人搶超過3萬張票秒殺：終於放下一部分緊張
動力火車日前宣布將於5月15日到5月17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》，繼日前優先購票迅速搶購一空後，今25日演唱會正式開賣，近10萬人同時湧入售票系統，3場共超過3萬張門票全數秒殺完售，也讓動力火車放心了不少。
事前原本十分擔心票房的動力火車，在得知完售消息後，開心表示：「謝謝歌迷的支持跟購票！終於可以放下一部分的緊張了！接下來就是好好保持身體健康，用最好的狀態相約大家小巨蛋見面。」
主辦單位也呼籲歌迷，切勿購買黃牛票，並提醒此次演唱會為實名制購票，請務必注意相關票券規範，若有未於期限內完成付款之票券或退票將會不定時釋出，請密切鎖定KKTIX售票系統。
延伸閱讀
缺席LuLu、陳漢典大婚！張小燕健康亮紅燈休養中 親揭背後暖心原因
王力宏現身喝喜酒！被陳漢典喊「二哥」 婚宴豪華陣容全曝光
LuLu坐小黃出嫁原因曝！爸「按跳表、給收據」惹笑陳漢典
其他人也在看
彎道自摔噴飛！彰化死亡車禍 21歲紅牌騎士重傷不治
即時中心／温芸萱報導彰化縣芬園鄉大彰路五段今（25）日發生死亡車禍。一名21歲劉姓男子騎乘大型紅牌重型機車，由北往南行駛，行經彎道時疑似操作不慎自摔，當場噴飛倒地，重機車牌凹損、車身多處擦痕。消防人員獲報後緊急將劉男送往彰化基督教醫院搶救，惟因傷勢過重，經急救後仍宣告不治。詳細肇事原因及是否涉及車速、路況等因素，仍待警方進一步釐清。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
高雄科技執法114年舉發逾7萬件 違規最多地點曝光
（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄交通警察大隊表示，去年科技執法共舉發7萬多件，以苓雅區中正一路與高速公路西側1萬4226件為最多。警方研判該處車流量大，駕駛人因不願久候或易誤判號誌等狀況而違規。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
卓榮泰視察UCC！春節醫療量能補助16億 確保民眾安心就醫
行政院長卓榮泰今赴桃園大園敏盛醫院視察「周日及假日輕急症中心（UCC）」，同時了解春節醫療量能整備情形。他提到，今年特別準備16億元經費提供給春節期間提供醫療服務的醫院與人員，盼各醫院提早因應患者分流，增加醫療量能並強化區域聯防。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台日青棒交流賽！8比8握手言和 先禮後兵滿滿人情味
台日高中棒球交流賽25日下午在台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場登場，由南英商工棒球隊與日本埼玉縣甲子園名校浦和學院高校棒球隊交鋒，透過球場上的切磋與互動，不僅提升選手競技視野，為台日棒球文化交流奠定穩固基礎。市府特別準備多項拌手禮以茄芷袋裝送給日本選手，讓他們感受台南滿滿的人情味，比賽結果延長到第8局，雙方以8比8握手言和。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎超高齡社會來臨！十大癌症死亡率肺癌居首
面對即將到來的超高齡社會，柳營奇美醫院年輕世代醫師蕭聖諺投入在地服務，結合國際治療標準與在地需求，展現守護高齡患者健康的使命感與責任。(圖:柳營奇美醫院提供)臺灣時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藥膏不是抹越多越好！皮膚科醫師揭「厚敷」恐怖後果 列3警訊
皮膚科醫師鍾佩宜日前於臉書粉絲專頁「皮皮醫生 鍾佩宜」分享臨床案例指出，曾有病患因腋下紅癢而自行買藥「厚敷」，卻因藥膏本身的刺激性導致患部變得更紅；該名病患誤以為病情惡化，進而加倍疊加藥量，最後紅疹不但沒好，皮膚更出現了永久性的萎縮紋路。鍾醫師強調，擦藥並...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍台中市長人選難產！鈕則勳點出5大隱憂：別把支持者當塑膠
年底就是九合一大選，藍綠白陣營都在積極布局，其中台中市長部分，民進黨已經提名立委何欣純參選，國民黨目前仍陷入「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣仍僵持不下，讓藍營基層非常擔憂。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳點出，藍軍在台中已出現5大隱憂，呼籲國民黨別掉以輕心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
卓榮泰桃園視察UCC 聽取醫院簡報介紹 (圖)
行政院長卓榮泰（前排右2）25日到桃園市大園區敏盛醫院訪視週日及國定假日輕急症中心（UCC）時表示，政府準備新台幣16億元，補助開設醫療院所人員和開診的診療費用，在長達9天的春節連假維持地區必要醫療量能。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外木山湖海路火燒車
記者張上耕∕基隆報導 基隆外木山湖海路二段發生火燒車事故，警消人員到場撲滅火勢，未造…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快儲水！8縣市明停水區域曝 最長10小時無水可用
自來水公司官網顯示，明（26）日共有8縣市有停水公告，包括新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、高雄市與花蓮縣，停水時間最長達10個小時，提醒民眾及早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，以防火警或供水管網吸入污水。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明尼蘇達州再傳槍擊！探員射殺1男護理師引眾怒 州長發聲譴責
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）發生一起槍擊案，聯邦移民執法官員在執法期間朝一名37歲男護理師開槍，且事件發生不到3週前，移民暨海關執法局（ICE）在掃蕩非法移民行動中，擊斃一名育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good），再度引發當地民眾不滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
動力火車小巨蛋演唱會完售！5/15~5/17連唱三天！時間地點、票價座位一次看
去年拿下金曲獎最佳演唱組合獎的動力火車，宣布將於5/15、5/16、5/17一連三天重返台北小巨蛋，舉辦《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》演唱會。上次他們在小巨蛋開唱是2023年，當時兩場門票開賣即秒殺，這次首度挑戰連唱三場，讓出道多年的他們坦言對演唱會票房會擔心，不過他們也準備好用最好的狀態，最經典純粹的音樂，以出道多年累積的音樂能量帶給支持他們的歌迷最完美的演出。動力火車演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前 ・ 1則留言
16億銀彈 維持春節醫療量能
記者陳華興∕桃園報導 關心春節期間醫療量能整備情形，行政院長卓榮泰25日前往桃園大園…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登上「台灣101」？藍青年揭卓榮泰發文背後政治算計
美國攀岩家艾力克斯‧霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，全程花費91分鐘，行政院長卓榮泰也為他「成功登上台灣101」頂端喝彩。國民黨青年部前主任陳冠安質疑，卓榮泰多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，竟如此小心眼，滿腦政治算計，真的大可不必。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
民眾黨台南布局6人選議員 目標「至少搶下1席次」
台南市目前尚無民眾黨籍議員，民眾黨台南市黨部主委顏耀星25日表示，年底選戰，民眾黨絕不缺席，目前有意角逐2026年地方大選的議員擬參選人已有6人，分別是第一選區陳詩薇、第七選區林乃立、第八選區江明宗、第九選區蕭漍華、第十選區陳進男與第十一選區郭如芳，目標就是「至少要當選1席議員」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
射箭》名古屋亞運台灣射箭代表隊成形 總教練廖健男肯定新世代箭手水準整齊
經過三次選拔後，今年名古屋亞運射箭反曲和複合弓男女最後4人名單出爐，但最終亞運名單還得再經過兩次世界盃來做篩選，對於今年新出爐的射箭亞運培訓名單，中華總教練廖健男持正面的態度，肯定台灣新一代射箭選手的陣容整齊且粟威脅性，期待能走出上屆杭州亞運反曲弓零獎牌的陰霾。經過三次選拔後，對於選拔出的第三階段培訓陣容，中華亞運射箭總教練廖健男說：「從這三次選拔來看，台灣現在新的一代陣容很整齊，也能給予一線的選手相當大的威脅，這是很好的現象，特別在女子反曲弓部份競爭特別激烈，而在個別選手部份，男子第一湯智鈞、女子第一許芯慈都非常穩定，其他人就比較容易出現起伏，這在上階段的培訓就已經發現做調整。」對於入選最後4人亞運培訓資格，廖健男說：「第三階段培訓會在二月初開始，會針對選手的心理及核心訓練加強。」對於最後的亞運國手名單，廖健男說：「跟以前可以提報4人不同，這次亞運只准報名3人，因此，預計在今年第一、二站世界盃後個人成績績分加總後會選出最後的3人亞國手名單。」最終前四的分別是男子反曲弓：湯智鈞(台北大學)、魏均珩(台灣大學)、鄭祥輝(國立體大)、林子翔(國立體大)；女子反曲弓：許芯慈(二民高中)、邱意麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
識貨賊專偷娃娃機店「金證公仔」 1天2起得手破萬元
高雄市一名張姓男子專挑娃娃機店，趁清晨無人之際，大肆搜刮機台上「金證公仔」，1天內於鳳山區行竊2次，警方循線將張男查緝到案，來不及銷贓就落網，起出10多個「金證公仔」，市值破萬元。鳳山警分局埤頂所、新甲所前天均接獲民眾報案，所經營娃娃機台遭竊賊偷走多件「金證公仔」，兩所立即組成專案小組，分工調閱監視自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假玩翻劍湖山 門票買2送1再送暢遊城堡 明星啦啦隊接力應援
迎接二零二六年寒假到來，雲林劍湖山世界宣布啟動「寒假驚喜連發」系列活動！不僅推出門票買二送一、再送奢華城堡門票的超狂組合，更邀請林襄、安芝儇等十五位超人氣啦啦隊女孩接力應援。搭配劍湖山渡假大飯店三千五百二十九元起的「寵粉住宿專案」，搶攻全台寒假旅遊首選。劍湖山世界總經理曾慶欑表示，迎接寒假到來，劍湖山世界推出多元活動，邀請民眾玩翻劍湖山世界，五大必玩亮點：亮點一：限時省！買二送一再遊「佐登妮絲城堡」，一月二十四日至三月一日，憑指定截圖購票即享「買二送一」，還可暢遊「佐登妮絲城堡」一次，讓您的行程從驚險樂園延伸到歐風城堡。亮點二：明星啦啦隊應援！寒假熱潮不停歇，劍湖山特別邀請瑄瑄、柳柳、檸檬等明星啦啦隊女孩到場元氣應援。春節過後更是火力全開，將邀請包含安芝儇、林襄在內共十五 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 4則留言