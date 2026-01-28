動力火車小巨蛋秒殺尤秋興要瘦5公斤 林宥嘉缺席旺年會原因曝

華研群星大合照。（前排：babyMINT／中排左起：王治平、JUD 陳泳希、木木、動力火車、曾沛慈、李友廷、林君陽／後排左起：沒有才能、＋How李家皓、郭幼康、77Ke 柯棨棋、鄭馥儀）。（華研國際提供）

華研國際日前舉辦旺年會，華研國際藝人齊聚一堂，包括動力火車、王治平、林君陽、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、JUD 陳泳希、沒有才能、babyMINT、77Ke 柯棨棋、＋How李家皓、郭幼康、鄭馥儀，共同慶祝新年的到來。2025年，華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，參與了破百場海內外演出；邁入2026年，除了將持續與各地歌迷見面，新星們的音樂能量也蓄勢待發。

今年華研旺年會主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素。旗下藝人各個大展身手，像是曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，她笑說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是「馬」，所以我就覺得可以扮這個。」她補充道：「本來今年完全沒有要走向這個風格的，但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞！這次穿越一下時空！」王治平則是出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身。

木木（林葦妮）和JUD 陳泳希大玩諧音哏，取「馬」的諧音「麻」，兩人一起扮成了「麻將」，JUD 陳泳希扮成了「中」，意思是希望她的歌曲都能「中」；木木則扮成了「發」，她解釋：「我的生日是88年8月8日，也希望2026年一路發！」babyMINT則扮成了「馬鈴薯」，原來是因為前陣子在跨年晚會上，她們每個人要講一句關於「馬」的祝賀語，在法國出生長大的Vikky卻說了「馬鈴薯」，可愛的樣子在粉絲間引起熱烈迴響，於是babyMINT就決定一起扮成馬鈴薯，再次展現她們的搞怪模樣；77Ke 柯棨棋、＋How李家皓、郭幼康則扮成了「旋轉木馬」，他們表示：「像旋轉木馬不斷循環旋轉一樣，希望我們的音樂也可以讓大家不斷循環聆聽。」

動力火車於2025年完美收官了「都是因為愛」世界巡迴演唱會，並獲得第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」！時隔20年的第二座金曲獎，令他們十分感動及開心，他們也延續這波氣勢，宣布將於2026年5月15、16、17日一連三天，在台北小巨蛋舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，日前門票開賣即秒殺，展現動力火車的長紅人氣。他們也分享對新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」而對於同事們詢問是否有信心能抵抗新年美食的誘惑，發願要瘦五公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃。」

林宥嘉於2025年發行第七張專輯《Apples of Thy Eye》，獲得各界好評，其中〈怪情歌〉MV在YouTube的觀看次數更已突破3000萬！這張簡稱為「蘋果專輯」的作品，名稱、靈感來自聖經，專輯中的每一首歌皆代表一個角色或群體，他希望透過這張專輯傳達「世界上的每一個人都是重要的」理念。此外，《Apples of Thy Eye》也推出獨特的液態膠版本供歌迷收藏，成為華語樂壇首張大規模發行的液態膠專輯。寵粉的林宥嘉不希望歌迷為了購買他的作品而付出超過市場的高價，因此決定不採限量發行，而是以限時預購方式，讓所有在預購期間下單的歌迷都能順利入手。

除了發行新專輯之外，林宥嘉也參加了《聲生不息·華流季》，從選歌、編曲、舞台設計到與合唱夥伴的溝通，皆投注了大量心力。節目播出後，不僅他的精湛表現引起廣大迴響，也有不少觀眾讚賞他的選歌品味，對此林宥嘉表示：「我覺得其實有很多歌，它可能還沒有紅，是因為它可能沒有舞台、沒有資源。」來到《聲生不息》這麼大的舞台，他希望能藉此機會幫助這些作品：「如果有機會幫那些有著非常棒作品，可是不懂得怎麼推廣自己的音樂人，讓他的歌一炮而紅的話，我覺得這是一件非常有價值的事。」

事實上，尾牙當天林宥嘉無法到場，正是因為去錄製《聲生不息》，也再次展現了他對節目的高度投入與認真態度。談到新年新希望，他則幽默表示：「我希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸。」

曾沛慈於2025年發行第五張專輯《下週同樣時間》，專輯以「戀愛實境節目」的概念包裝，每一首歌都是一個愛的故事，透過「愛的觀察員」曾沛慈的歌聲，讓大家一窺愛的各種姿態，專輯甫發行即獲得Apple Music華語流行樂第1名！她不只舉辦了睽違許久的簽唱會，與粉絲近距離見面，更迎來她出道以來規模最大的個人演出，於台北流行音樂中心表演廳舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，為演藝生涯立下一個新的里程碑。她也分享了對於新年的期望：「期許自己在心態上、健康上有都有所提升，也要更敬重自己的健康、靈魂、夢想，當然還有要跟大家一起繼續努力。」

2025年郁可唯不僅完成超過40場演出與晚會活動，更舉辦「我怪」巡迴演唱會，足跡遍及多個城市，同時推出了個人全新單曲〈序〉；展望2026年，郁可唯表示將繼續專注於音樂創作與表演：「期待帶著作品走進更多城市，與各地歌迷相遇。」而對耿斯漢而言，2025年同樣是能量滿載的一年，完成了十餘場爆滿的現場演出，也發行了個人全新EP《替我自由》，再度將「耿式搖滾」深深烙印在歌迷心中，並期待於2026年帶來更好的音樂，回饋給支持他的歌迷朋友們。

木木（林葦妮）連續兩年主持金鐘獎節目類星光大道受到廣大好評，穩健台風、流利口條讓她成為新生代最受矚目的主持人之一，她也開始做更多不同領域的嘗試，例如出演電影《進行曲》、於HitFm擔任固定DJ，近期更迎來人生第一個聯名商品「香水」，還開設了個人YouTube節目《下一站，MU的地》，新的一年將持續展現更多不同的樣貌！JUD 陳泳希在2025年入圍了兩項金獎，首先以首張正規專輯《當我不敢說》入圍金曲獎「最佳新人獎」及「最佳作曲人獎」，接著又憑〈懼絕逃生〉入圍金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」，展現展現不容小覷的實力。此外，她也舉辦了人生第一場售票音樂會，年底時更登上國際知名音樂節Clockenflap演出，正一步步走向更大的舞台！

李友廷去年錄製了很多戲劇歌曲，讓他對於「唱歌演繹」這種事情有了更深層次的理解：「以往都是自己寫歌，往往一首作品的完成就停在寫好的時候，但一個歌手的工作卻沒有接著開始；情緒唱法、換氣，細節等等，其實另外一場創作才正開始。」他也分享最近在學編曲和混音，甚至開始拍攝一些影片，他笑說：「算是對大學念電影交的學費有個回應吧！」沒有才能在2025年持續到各地演出，其中印象最深刻的是唱到一直以來都很嚮往的「夏戀嘉年華」，而主唱黃若欣也推出個人全創作EP，展現與團體不同的樣貌；2026年，成員裴拓、碩美會去服兵役，無論是團體還是個人都期待能推出新作品，也希望能舉辦專場活動與大家見面。

babyMINT於2025年持續至各地演出，陸續登上高雄櫻花季、成都《One Love Festival》等大型音樂節舞台，此外她們還入選了英國知名音樂雜誌《NME》2025年的「NME 100」名單，讓babyMINT的「怪」成功出圈，被國際看見！2026年預計將會有新作品與大家見面。

77Ke 柯棨棋、＋How李家皓、郭幼康則專注於音樂創作，和鄭馥儀合唱的電視劇《還珠》片尾曲〈愛一次就夠〉受到許多人喜愛；＋How李家皓也和babyMINT丞妘一起為公視影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》獻唱片尾曲〈煮沸〉，展現了豐沛的創作能量。鄭馥儀去年參加《大學聲 YOUNG VOICE》節目而被更多人認識，也趁勢發行個人第一支單曲、舉辦個人第一場演唱會，她開心直呼：「我向前跨出了一大步了！希望新的一年可以繼續唱歌給大家聽。」

