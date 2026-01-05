動力火車小巨蛋連唱3天寫新紀錄 尤秋興、顏志琳自信體能無虞

動力火車5月將在小巨蛋一連舉辦3場演唱會。（圖／華研提供）

動力火車宣布將於2026年5月15、16、17日一連3天，在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會台北旗艦場，首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。

顏志琳分享：「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」顏志琳則表示認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張：「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但3場還是會有一點壓力啦！」

同時動力火車也感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣3場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔！」

