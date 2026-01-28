動力火車小巨蛋3場秒殺 許願2026策馬奔騰

動力火車5月將在台北小巨蛋連唱三場，門票已全數秒殺。（圖／華研提供）

華研國際於昨（27日）盛大舉辦「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」旺年會，現場巨星雲集，包括王治平、曾沛慈、李友廷、動力火車都出席盛會，眾人發揮創意響應「紅」與「馬」的Dress Code。曾沛慈韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，，林葦妮（木木）與JUD陳泳希扮成「麻將」求好運，babyMINT則重現趣味哏化身「馬鈴薯」，氣氛熱鬧非凡。

回顧2025年，華研國際戰績輝煌。動力火車不僅完美收官巡演，更奪下第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」。趁勝追擊，他們宣佈將於2026年5月在台北小巨蛋連唱三場，門票已全數秒殺。動力火車感性表示：「2026是持續前行的一年，祝大家策馬奔騰，好運馬上有！」

林宥嘉因錄製陸綜《聲生不息》，缺席盛會，但也展現了他對節目的高度投入與認真態度。他於2025年發行第7張專輯《Apples of Thy Eye》，獲得各界好評，其中〈怪情歌〉MV在YT的觀看次數更已突破3000萬，這張簡稱為「蘋果專輯」的作品，名稱、靈感來自聖經，專輯中的每一首歌皆代表一個角色或群體，他希望透過這張專輯傳達「世界上的每一個人都是重要的」理念。

華研國際舉辦「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」旺年會，現場巨星雲集。（圖／華研提供）

