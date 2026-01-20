動力火車尤秋興結婚7年被檢場催生！床上脫口這句話 遭太太罵「閉嘴」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

動力火車在開年就宣布將於5月15日至17日，一連三天在台北小巨蛋舉行「動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場」，並於今（20）日在台北舉行記者會，尤秋興分享近況，提到已經開始備戰演唱會，開始戒宵夜，太太也跟著一起，沒想到因為一直喊好餓，竟被太太說「閉嘴」。

動力火車已經開始備戰演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）

動力火車首次一口氣連唱三天，談到票房，他們直言會擔心、緊張票房不好，「我們一直私底下會做宣傳，尾牙場的時候也會告訴台下的觀眾，可憐可憐我們…不是啦，幫我們買一下。」為了這次的演唱會，尤秋興提到已經開始減肥、鍛鍊身體，「主要是節食，好痛苦，晚上不能吃宵夜，不能再胖下去，這兩天開始節食，昨天就很痛苦了，我在床上說好餓喔，老婆說『閉嘴』，因為她也陪著一起。」他透露，目標是在演唱會前瘦到5公斤。

廣告 廣告

動力火車尤秋興透露剛開始戒宵夜。（圖／記者吳雨婕攝）

農曆年即將到來，動力火車談到今年紅包是否會加碼，顏志琳提到，錢都是老婆在管，所以不會特別包紅包給太太，尤秋興則說雖然財務是自己管，他不會特別給太太紅包，但是他的東西就是太太的東西，太太可以隨意取用。此外，尤秋興結婚將滿7年，被問到生子進度，他自爆昨天被檢場催生，「他說『秋興我告訴你，你人生缺了一塊，就是這個』，我們一度還談到領養小孩，其實不只家人，身邊的朋友也都會問。」他提到，希望以自然的方式有小孩，不行就領養，他也直言：「可能是我沒準備好，對生小孩有疑慮，把小孩養大OK，但不知道是不是好孩子，有這個疑慮。」

更多FTNN新聞網報導

動力火車宣布開唱！5月攻進小巨蛋連唱三天 售票時間曝光

A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻

傳與經紀人祕婚生子曬親子鑑定澄清！羅志祥心疼小朋友 「網友口下留情」

