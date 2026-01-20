動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

記者徐珮華／台北報導

「動力火車」睽違3年再度攻蛋，將於5月15至17日在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會台北旗艦場，門票將在25日正式開賣。今（20）日兩人出席演唱會記者會，尤秋興透露正為此積極減肥，目標瘦下5公斤；顏志琳則表示一直以來都有運動習慣，不太擔心體力問題。

動力火車將舉辦「一路向前」台北小巨蛋演唱會。（圖／記者趙于瑩攝影）

動力火車首度挑戰連唱3天，體力成為最大考驗，記者會現場特別搬出跑步機測試體能，身材管理同樣成為焦點。尤秋興自爆營養師曾說他其實有腹肌，「只是被脂肪蓋住」，目前已為了演唱會連續2天戒除消夜，相當痛苦，在床上喊餓時還被老婆嗆「閉嘴」。顏志琳則規定自己每週至少跑步一次，若沒達成反而覺得渾身不對勁，久而久之已成為生活習慣。

顏志琳維持運動習慣，身材保養得宜。（圖／記者趙于瑩攝影）

面對3場共約3萬張門票，動力火車坦言有票房壓力，不僅私下提醒親友支持，尾牙場合也不忘宣傳，開玩笑喊話「可憐可憐我們」，更幽默表示可能動員部落親友包票協助。兩人預告3場演出歌單將有所調整，嘉賓安排也會不同，目前已詢問多位前輩及音樂人；至於不久前才在尾牙巧遇的A-Lin，他們表示「也是個選項之一」，不排除有機會首度在大型演唱會合作。

尤秋興坦言經常被催生，但沒把握將孩子教育成好孩子。（圖／記者趙于瑩攝影）

農曆年節將至，結婚近7年的尤秋興被問及是否經常被催生，坦言不只親友，就連昨日與球友檢場打球時，也被苦勸若沒生小孩，人生彷彿缺少一塊。他表示自己一直期待能以自然方式懷孕，若真的沒有緣份才會選擇領養，但也坦言內心最大疑慮是「養大可以，但能不能養成好孩子，我沒有把握」，推測這樣的心態恐怕就是遲遲未能迎來新生命的原因之一。

