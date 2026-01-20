動力火車尤秋興被挖出長髮帥氣影片 驚呼：我嫉妒以前的樣子

動力火車尤秋興(左)和顏志琳要挑戰在小巨蛋連唱三場。(記者胡舜翔攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車，5月15、16、17日將再次登上小巨蛋開唱，近來網友在社群一一翻出尤秋興年輕時長髮帥氣演唱影片，連他自己看了也驚呼：「my god！」，昨(20日)被問到，這次開唱要不要復刻長髮造型，他也幽默回應。

顏志琳和尤秋興備戰小巨蛋3場「台新銀行冠名贊助動力火車一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，顏志琳說：「希望大家看完回憶我們歌曲，帶著滿滿能量繼續向前，也希望歌曲能感動大家。」

尤秋興被問到要不要重現年輕時長髮帥氣模樣開唱，他笑說：「 不要吧！這次要憑實力。」但也忍不住感嘆時光飛逝，並說：「年輕時陽光帥氣，我真羨慕以前的自己，不，我嫉妒以前的樣子，雖然現在有不同成熟度，但感覺還是年輕好。」

動力火車小巨蛋演唱會門票1月24日下午1點先開放台新卡友購票，1月25日下午1點則全面售票，購票可洽KKTIX。

