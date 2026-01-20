動力火車尾牙狂接30場！尤秋興戒宵夜2天喊痛苦：目標瘦5公斤

動力火車即將在5月15、16、17日一連三天，登台北小巨蛋開唱， 20日舉辦記者會， 尤秋興透露為了鍛鍊身體，近期在進行「微節食」的減肥法，目標要瘦5公斤，不過才兩天沒吃宵夜就超痛苦。而近期正逢尾牙季，他們透露接了至少30場演出，粗估賺進超過7000萬。

動力火車即將在 5 月登小巨蛋一連唱三場。（圖／華研國際 提供）

首度挑戰連開3場小巨蛋演唱會，動力火車坦言相當擔心票房，尤秋興笑說，自己一直在私底下做宣傳，看到朋友就說「我們要開演唱會囉！」尾牙上也會告訴台下的觀眾，「可憐可憐我們，希望可以把三萬張票售完。」顏志琳提到，也有和家人朋友傳達訊息，希望他們有空都能過來。

談及演唱會內容，動力火車透露，三場的曲目上會有稍微更動，嘉賓也會三天不一樣，「名單目前有想過了，但還沒有完全確定。」 那有沒有可能邀請先前在尾牙上同場的A-Lin，他們表示，「也是個選項之一，好像沒有在大型演唱會上合作過。」

動力火車透露，三場的曲目上會有稍微更動，嘉賓也會不一樣。（圖／華研國際 提供）

這回要一連唱三天，體力上勢必是一大挑戰，尤秋興透露，為了鍛鍊身體，目前有在「微節食」，晚上開始戒宵夜，他笑說：「兩天沒吃了，昨天就很痛苦了，在床上一直說好餓，，我老婆一直說閉嘴。」顏志琳則說，他平常就有運動習慣，平均一個禮拜至少會跑步一次。

尤秋興透露，為了鍛鍊身體，目前有在「微節食」，晚上開始戒宵夜。（圖／華研國際 提供）

近期正逢尾牙季，他們透露接了至少30場演出，有時會一天跑兩到三場，會一路忙到2月13、14日左右，之後就能好好度過過年假期。 《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》將於1月25日正式售票。

