動力火車尾牙邀約近百場 顏志琳女兒高雄追星TWICE「又叫又哭」

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車顏志琳和尤秋興今(3日)出席華山基金會的「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，與百歲人瑞一起製作耶誕花圈迎接佳節，今年跨年動力火車將接下台中等兩場表演，另外透露尾牙邀約也接得很豐富。

動力火車顏志琳(左)和尤秋興今出席公益活動。(記者陳奕全攝)

尤秋興談到：「跨年會滿忙的，如果不能到現場，也可以在電視上看到我們演出。」另外也談到：「尾牙接滿多，滿豐盛的。」據悉來詢問邀約的就近百場，「但我們時間有限，喉嚨也要休息。」雖然大型巡演告一段落，但尤秋興說：「我們都有在表演，默默賺一賺，商演輕鬆唱4首歌，躺著賺。」玩笑之餘他也笑說：「還是要拿麥克風表演啦！」

動力火車曝尾牙來詢問邀約的就近百場。(記者陳奕全攝)

前陣子子瑜所屬韓團TWICE到高雄世運主場館演出兩場，討論熱度相當高，粉絲都很開心子瑜終於能「回家」開唱，顏志琳透露，女兒有去追星，「兩場都看了，一直尖叫還掉眼淚，很開心！」他說自己是負責接送的爸爸，「我做苦力！」

談到明年計畫，動力火車表示：「肯定有演唱會，可以期待一下，有段時間沒唱了，明年會安排，有在討論新的策劃。」歌迷期待他們唱上大巨蛋，但尤秋興坦言很怕票會賣不完，反問：「為什麼不小巨蛋多唱幾場就好？」

動力火車熱心公益，平常就有捐款幫助弱勢。(記者陳奕全攝)

動力火車熱心公益，平常就有捐款幫助弱勢，今天尤秋興也加碼說，要把普發一萬的現金捐給不同公益團體。華山到宅服務車募集活動，民眾可洽愛心專線(02)28363919分機200，或線上捐款。

