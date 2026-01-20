動力火車拚3場小巨蛋憂心票房 被問Ella侵權糾紛回應了

動力火車今出席「一路向前」演唱會記者會。（華研國際提供）

「動力火車」出道28年，今（20日）在記者會上宣布將於5月15、16、17日，在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會。被問到前師妹Ella陳嘉樺在「It's Me 艾拉主意」演唱會上使用S.H.E錄音著作，卻未向華研國際申請授權或付費，尤秋興說，當然有關心，「我們一直把她們當成是終身的師妹，發生這樣的事情，希望兩方面都圓滿的落幕。」

動力火車首次挑戰在小巨蛋連唱3天，兩人謙稱最擔心票房，「如果賣不完我們就請部落來補位，如果秒殺我們部落就在外面就好了」，尤秋興說，曾參加音樂節遇上天氣不好，「只有非常死忠、沒事幹的人才在，當下心情受影響」。所以最近唱尾牙時都會告訴大家：「我們要辦演唱會了，請可憐可憐我們，有空可以來。」

廣告 廣告

動力火車今出席「一路向前」演唱會記者會。（華研國際提供）

為了準備演唱會，尤秋興已經開始減肥，「沒吃消夜2天了，昨天就很痛苦，在床上說『好餓』，老婆叫我『閉嘴』」。他笑說，除了打高爾夫球，也要重出江湖開始騎單車，希望能鍛鍊肌肉，「其實我有腹肌，只是被脂肪蓋住」。

談到3場小巨蛋演唱會，顏志琳也說，畢竟3場不是很少的票，還是會緊張，至於節目內容方面，他們也很用，「3場歌曲上會調整一下，希望每一天感覺不一樣」，也有邀請嘉賓，希望3天都有不同嘉賓。

此外，動力火車今也發布了全新單曲〈I Need You〉，兩人異口同聲表示，經常對老婆說這句話，尤秋興直言，自己好像什麼都不會，常說「我需要妳幫我煮泡麵」、「老婆你幫我弄銀行的事情」，連老婆都覺得他太黏了。「動力火車一路向前 世界巡迴演唱會台北旗艦場」，本週六開放台新卡友優先購票，本週日（1／25）正式售票。

更多中時新聞網報導

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

經典賽》鄭宗哲報到搶頭香 林家正動向引關注

「抓大尾」 綠鬣蜥吻肛長30公分獎300元