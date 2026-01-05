動力火車挑戰小巨蛋連唱三天 票房壓力比聲音沙啞更緊張

動力火車將重返台北小巨蛋開唱。（圖／華研國際提供）

動力火車將於5月15、16、17日在台北小巨蛋開唱，儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，顏志琳仍認為票房比聲音沙啞更令他緊張，「雖然之前辦兩場都賣得不錯，但三場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默表示：「如果（歌迷）能來三天，那就最好了！」

首度在台北小巨蛋連唱三天，動力火車並不擔心體力問題，因為平時都有維持運動習慣，顏志琳分享：「演唱會前的一、兩個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興也認同，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

動力火車並向一路以來支持他們的歌迷致上謝意，「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」動力火車也感謝大家對演唱會的期待，自己同樣期待這次的演出，「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」

動力火車挑戰連唱三天小巨蛋。（圖／華研國際提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導