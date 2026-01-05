動力火車挑戰開3場小巨蛋演唱會 老將還是會擔心票房

動力火車宣布5月15、16及17日一連3天，在台北小巨蛋舉辦《一路向前 》台北旗艦場。（華研國際提供）

動力火車今（5）日宣布5月15、16、17日一連3天，在台北小巨蛋舉辦《一路向前 》台北旗艦場，距離上一次小巨蛋已是2023年，當時創下2場超過2.4萬張門票瞬間秒殺的紀錄，這次，動力火車首度挑戰連開3場，出道多年的兩人坦言：「會擔心。」

首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車自信表示，一點都不擔心體力問題，因為平時都有維持運動的習慣，演唱會前也會做好充足的準備。顏志琳分享：「演唱會前的1、2個月，生活要稍微規律一點，不要熬夜，然後隨時注意自己的喉嚨。」尤秋興表示認同，並透露自己會特別注重喉嚨的保養，「還是要做這些前置的事情，才會對得起支持我們的歌迷。」

首度連續3天在小巨蛋開唱，動力火車一點都不擔心體力問題。（華研國際提供）

睽違3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性說：「很開心出道這麼久，還可以開這樣3場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」同時，動力火車也感謝大家對於演唱會的期待，並透露自己同樣非常期待這次的演出，「希望大家看完會很開心，覺得這是一場很棒的演唱會，也能在聽到這些歌時，想起很多自己的回憶。」他們也不忘向粉絲喊話：「要記得跟我們一起大合唱喔！」

儘管出道多年、舉辦過無數場演唱會，動力火車仍坦言十分擔心這次的票房，顏志琳甚至認為「票房壓力」比「聲音沙啞」更令他緊張，他說：「雖然我們之前辦兩場都賣得不錯，但3場還是會有一點壓力啦！」尤秋興則幽默說：「謝謝大家一直以來的支持，這3場票滿多的，希望各位歌迷朋友們繼續支持。」笑說：「如果能來3天，那就最好了！」

