動力火車攻蛋先「閉嘴」餓到哀哀叫

「動力火車」出道28年，20日在記者會上宣布將於5月15、16、17日在台北小巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票本周日開賣。兩人坦言擔心票房，「如果賣不完我們就請部落3000人來補位，如果秒殺，我們部落親友就在外面（聽漏音）就好了」。

動力火車有實力又高人氣，首次連唱3天小巨蛋，仍緊張票房，尤秋興說，曾參加音樂節遇上天氣不好，台下人很少，「只有非常死忠、沒事幹的人，當下心情受影響，我們還是很努力唱啦」，所以最近唱尾牙時都會呼籲大家：「我們要辦演唱會了，請可憐可憐我們，有空可以來。」

廣告 廣告

尾牙場吸金7000萬

據悉，動力火車近來共接下30多場尾牙，進帳推估7000萬元，兩人也為演唱會鍛鍊身體，尤秋興說，已經開始減肥，「沒吃消夜2天了，昨天就很痛苦，我躺在床上說『好餓』，老婆叫我閉嘴。」他目標是減重5公斤，除了打高爾夫球，也要騎單車，希望能鍛鍊肌肉，「其實我有腹肌，只是被脂肪蓋住」。

尤秋興也提到前天練球時碰到檢場，被催生小孩，他表示，「我一直以來希望以自然的方式有小孩，不行的話就領養，但我不知怎麼養好孩子，有這個憂慮。」

視Ella為終身師妹

顏志琳談到小巨蛋演唱會，「3場歌曲上會調整一下，希望每一天感覺不一樣」，也有在邀請嘉賓，希望3天都有不同嘉賓。動力火車昨也發布了全新單曲〈I Need You〉，兩人異口同聲表示，這句話也是私下經常對老婆說的話。

至於前師妹Ella陳嘉樺在「It’s Me 艾拉主意」演唱會上使用S.H.E錄音著作，卻未向華研國際申請授權或付費，被問到有沒有關心此事？尤秋興說，當然有關心，「我們一直把她們當成是終身的師妹，發生這樣的事情，希望兩方面都圓滿落幕。」