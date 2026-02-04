動力火車新歌MV 天心、姚淳耀助陣

動力火車〈I Need You〉成績亮眼，MV由天心、姚淳耀領銜主演。

記者戴淑芳∕台北報導

動力火車〈I Need You〉成績亮眼，MV由天心、姚淳耀領銜主演，動力火車親自上陣演出。MV上線短短幾天，在YouTube上的觀看次數已突破百萬。

〈I Need You〉MV由動力火車首度與天心和姚淳耀合作。顏志琳說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」並稱讚看到姚淳耀就感覺很親切，「他一直對我們微笑，我們就沒有那麼大的壓力」。

尤秋興也承認開拍之前有點緊張；但開始跟天心對戲後，很快就進入狀況。「可能是她天生的親和力，原本的生澀感以及不好意思的感覺，馬上就沒有了」。

天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至還去看了身心科。「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候」。

姚淳耀則是在收到歌曲之後拿出他和太太的合照，搭配照片聆聽這首歌。「看著兩個人從以前到現在，會有很多感觸耶！這首歌讓我有一種很需要彼此的感覺」。