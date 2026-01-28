動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤

動力火車、王治平、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、babyMINT日前出席華研國際旺年會，這回主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，十分用心。

曾沛慈說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是「馬」，所以我就覺得可以扮這個。」王治平則是出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身，babyMINT則扮成了「『馬』鈴薯」。

動力火車將在5月15、16、17日在台北小巨蛋開唱，門票開賣秒殺，成績亮眼，他們開心說：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到。」之前發願要瘦5公斤的尤秋興，可以抵擋過年美食誘惑？他表示：「該吃還是會吃。」

林宥嘉近來忙錄製《聲生不息·華流季》，工作滿檔，連尾牙當天都在錄影，因此無法到場。談到新年新希望，林宥嘉幽默說：「希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸。」