動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤
動力火車、王治平、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、babyMINT日前出席華研國際旺年會，這回主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，十分用心。
曾沛慈說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是「馬」，所以我就覺得可以扮這個。」王治平則是出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身，babyMINT則扮成了「『馬』鈴薯」。
動力火車將在5月15、16、17日在台北小巨蛋開唱，門票開賣秒殺，成績亮眼，他們開心說：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到。」之前發願要瘦5公斤的尤秋興，可以抵擋過年美食誘惑？他表示：「該吃還是會吃。」
林宥嘉近來忙錄製《聲生不息·華流季》，工作滿檔，連尾牙當天都在錄影，因此無法到場。談到新年新希望，林宥嘉幽默說：「希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸。」
其他人也在看
動力火車小巨蛋3場秒殺 許願2026策馬奔騰
回顧2025年，華研國際戰績輝煌。動力火車不僅完美收官巡演，更奪下第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」。趁勝追擊，他們宣佈將於2026年5月在台北小巨蛋連唱三場，門票已全數秒殺。動力火車感性表示：「2026是持續前行的一年，祝大家策馬奔騰，好運馬上有！」林宥嘉因錄製陸綜《聲...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
邱偲琹大方推薦韓國男很不錯
邱偲琹去年10月被拍到和韓國歐巴約會，大方認愛有新歡，情斷電視圈大老郭建宏之子郭方儒，她28日和傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、姜典、項婕如、導演安竹間出席影集《那些你不知道的我》宣傳，燦笑透露和男友是在韓國街頭搭訕認識，「在其它地方會放得開一點。」至於如何更進一步發展？她說一開始互發訊息，因語言不通，需要一點耐心，透過耐心變成情人。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
給下一輪太平盛世的備忘錄
在一九八○年代後崛起的台灣女作家行列之中，平路向來就最具有後現代批判精神，也是最勇於創新實驗的一位。但值得玩味的是，平路的前衛姿態卻不見得是在「向前看」，反倒是恰恰相反，她經常透過記憶來頻頻回首，對於消逝在時間之中的過往，總是耿耿於懷、念茲在茲。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了
「金曲歌王」趙傳28日宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙炮，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽到這個新聞，但不清楚具體情況，也分享自己的家庭教育。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾沛慈Dress code韓國MAMA 「靈魂沒辦法放過自己」
華研國際前晚（1╱27）舉辦旺年會，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感扮成「MAMA」，她笑說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是『馬』，所以我就覺得可以扮這個。」她補充：「本來今年完全沒有要走向這個風格的，但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞！這次穿越一下時空！」太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車旺年會策馬奔騰 曾沛慈被韓國古裝劇洗腦玩諧音梗變「MAMA」
最近是尾牙旺季，金曲獎最佳演唱組合動力火車日前透露至少唱了30場尾牙，昨（27日）晚則是自家公司華研國際的旺年會，除了動力火車，曾沛慈、木木、陳泳希等多位同門歌手也一起同歡。今年華研旺年會主題為「華研一路向前，馬上發；鴻運當頭，馬上紅」，Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，動力自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
白雲錄外景溯溪遇險 看到人生走馬燈
中天綜合台《綜藝OK啦》今晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」主題。白雲曾錄外景卻經歷生死一瞬間的險況：「那個外景節目要挑戰極限，下車後要先走40分鐘的路才能到山裡，然後再溯溪到第一關，繩子綁了3、4層樓高要爬上去，上去後要過瀑布，因為水流太強，瞬間沒辦法呼吸，我手一鬆就掉進3、4公尺深的水池，我當時看到人生走馬燈。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SHEIN現非法品 歐盟喊要查
中國快時尚購物平台希音（SHEIN）因平台上曾出現非法商品，歐盟執委會正研議是否依據「數位服務法」（DSA）展開調查。雖然立法部門的呼聲很大，但歐盟執委Rita Wezenbeek也坦言，不太可能對希音採取臨時措施或下達禁令。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾沛慈德國崩潰現場曝！學波蘭語學到抓狂 揭演藝圈17年心酸：走路都走不好
曾沛慈近日前往德國與波蘭錄製公視《列車人生》外景，體驗穿梭兩國的「文化列車」（Kulturzug），長達五小時的旅程宛如移動文化舞台，曾沛慈在跨境的軌道上不僅見證兩國人民修復歷史記憶，更罕見敞開心房暢聊17年演藝路的迷惘與堅持，藉此找到持續前行的力量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
肝癌治療 乙酸成關鍵
在國科會長期補助支持下，臺北榮民總醫院醫學研究部黃怡翔部主任及臺北榮民總醫院內科部胃腸肝膽科李沛璋主治醫師研究團隊，近期於國際指標性期刊《Hepatology》發表突破性研究成果，首次發現不同病因引起的肝癌，其腸道菌群雖大不相同，但卻能產生相同的糞便代謝物「乙酸（aceticacid）」，乙酸濃度不僅可預測免疫合併治療的成效，也與病患的長期存活有著密切關聯。研究歷經數年收集第一線免疫合併治療之「代謝功能異常脂肪肝疾病相關肝癌（MASLD-HCC）」與「病毒性肝炎相關肝癌（V-HCC）」兩大族群之肝癌患者檢體，分析治療前腸道菌相、糞便代謝物及血中免疫相關指標，追蹤腫瘤反應與存活結果，發現MASLD-HCC與V-HCC兩類肝癌患者在腸道菌相組成上存在明顯差異。MASLD-HC ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
豐原蛋雞場爆禽流感！ 中市府究責開罰、防堵疫情
記者徐義雄／台中報導 台中市豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡，市長盧秀燕二十八說，農業…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
115年至今全台7案場禽流感 防檢署追苗栗雞屍案
（中央社記者吳欣紜台北28日電）台中市豐原區一處蛋雞場檢驗確認禽流感陽性，因業者疑隱匿通報，引發外界關注。農業部防檢署今天說，今年至今禽流感案場共有7場，正追查台中案場是否與苗栗棄置雞屍有關。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
地獄浪漫新續篇5／《虎姑婆》領軍挑戰類型 三部新計畫齊發多面向突破
2017年成立的彼此影業在創辦人劉宛玲與陳郁佳努力耕耘下，除製作電影《孤味》與影集《何百芮的地獄毒白》《何百芮的地獄戀曲》等作品，近來積極投入新的工作計畫，包括：許承傑執導的動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》（以下簡稱《虎姑婆》）、蔡宗翰編導的《子彈是餘生》以及台泰合作紀錄片《HEALS》。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
梁佑南「膝蓋出狀況」 劇組冥冥之中安排鬆一口氣
八點檔《豆腐媽媽》劇情線持續延燒，新角色登場再度為故事注入變數。梁佑南近日低調現身劇組，成為劇中令人意外的關鍵人物。她坦言，當初接到演出邀請時其實沒有多想，甚至對角色分量與走向一無所知，「但到了這個階段，能做的就是把眼前的角色演好，其他就順其自然。」Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫師說明高齡族群失智症與膽固醇的關係 (圖)
彰化秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼（圖）28日在醫院記者會發表研究成果，說明於高齡族群中，膽固醇過低或短期內劇烈下降，反而可能增加失智症發生及惡化風險，顛覆膽固醇越低越好的思維。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
爛臉也要演 春風扮黑白郎君挺《功夫》
由九把刀執導、改編自其同名小說的電影《功夫》，除主演戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，28日釋出花絮眾星雲集篇，曝光驚喜嘉賓，包括玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，團員健志、洋蔥則分別飾演「飛龍、飛虎」，請到原班化妝師操刀，還原原版規格，另有曾莞婷加持，飾演爆乳火辣老闆娘。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天選之人！補習班尾牙 同1人連兩年中99999
這真的好幸運，高雄一家補習班辦尾牙，第二大獎是9萬9999元，連續兩年都是抽中同一人，讓這名中獎員工興奮大叫，他上台領獎一路狂奔回座位，連續兩年抽中同一個獎項金額，以公司五十人計算，這機率是2500分之1，這筆獎金，得主江先生說他會請客，也會拿來精進自己的工作能力。 #天選之人#補習班尾牙#同1人中獎東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《Kpop獵魔女團》風靡全球 神曲奪冠軍
Hit Fm聯播網一年一度舉辦的「年度百首單曲」大型票選活動，日前選出2025年最受歡迎的前100名單曲，共計有57首中文、24首日亞、19首西洋單曲進榜，由《Kpop獵魔女團》動畫裡，虛構女團「HUNTR／X」神曲〈Golden〉奪冠，第2名是「CORTIS」的〈GO!〉，第3名為JENNIE〈like JENNIE〉，第4名是盧廣仲〈太陽與地球〉，蔡依林〈Pleasure〉獲得第5名，成績亮眼。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德征服台北101 吸全球620萬人看
世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德，於上周日挑戰攀登台北101，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，並榮登該周（1月19日至1月25日）Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行榜前10名當中。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》將於29日在台上映，27日晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言