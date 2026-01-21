動力火車演唱會 1/24台新卡友優先購、1/25全面開賣！KKTIX搶票技巧、會員註冊、注意事項全攻略！
動力火車暌違3年，宣布將於5/15、5/16、5/17一連三天重返台北小巨蛋開唱！雖然他們對於三場小巨蛋演唱會的票房感到擔心，但以動力火車的超強歌唱魅力，早已讓許多人下定決心這場非聽不可！演唱會門票分兩階段販售，1/24 開放台新卡友優先購、1/25全面開賣，官方售票平台為KKTIX。以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及KKTIX搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到購票技巧、付款方式、取票方式、退票方式一手抓，讓搶票更順利！
【事前準備】
一、筆記搶票時間
❣️1/24（六）台新卡友優先購
售票時間：2026/01/24（五）13:00～23:59
售票平台：KKTIX
活動官網：台新銀行
購票流程：擁有台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）👉1/24登入KKTIX網站會員👉選擇票價及張數👉完成資料填寫並確認訂單👉使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）付款👉完成購票
❣️1/25（日）全面開賣
售票時間：2026/01/25（日）13:00
售票平台：KKTIX、全家FamiPort
購票流程：登入KKTIX網站會員👉選擇票價及張數👉完成資料填寫並確認訂單👉信用卡或ATM虛擬帳號付款👉完成購票
二、KKTIX會員註冊、完成手機信箱驗證
筆記好搶票時間後，最重要的是註冊KKTIX會員，沒有KKTIX會員無法購票，所以務必於購票前24小時完成註冊，並驗證「手機號碼」及「電子郵件地址」。
點擊KKTIX右上角「註冊」，填寫相關資料。
※E-mail盡量填常用郵件信箱，以免因為擋信、漏信，甚至被視為垃圾郵件而無法收到訂單成立通知信。
登入後點擊右上角暱稱位置，進入「設定」→「修改帳號設定」，驗證E-mail和手機號碼，底下出現如下圖驗證的成功文字才算完成。
本次動力火車演唱會為全場實名制購票！一定要填寫「報名預填資料」中的個人資料，包含姓名、身分證件號碼，一定要填寫正確且真實的資料，否則對實名制入場之活動不利。
注意：每筆訂單的第一張票券將由系統自動帶入購票會員預填的「姓名」（海外觀眾請填護照英文姓名）、「手機號碼」及「身分證字號」（海外觀眾請填護照號碼），且無法在購票流程中修改。
三、確認付款方式
本次動力火車演唱會可使用信用卡付款（VISA / MASTERCARD / JCB）或ATM虛擬帳號，但在台新卡友優先購階段，僅限使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）。可以先用記事本複製好以下三項資訊，購票時可快速複製貼上！
信用卡卡號
有效期限（月份/年份）
驗證碼（卡背面末三碼）
四、確認座位圖和票價
動力火車演唱會有8個價位，搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！
但要注意！台新卡友優先購票階段不是開放全區，可參考以下售票頁面，確認優先購階段要購買的票區和價格。
演出票價：NT$4,500 / NT$4,200 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,800 / NT$2,200 / NT$1,800 / NT$800
座位圖：
五、研讀購票注意事項
每次搶票最重要的除了當下的速度，就是要提前研讀售票頁面的注意事項，以下為讀者畫重點。
本活動採實名制認證，請先到會員中心填寫或確認個人資料，否則將無法順利購票。
購票會員需為入場人之一，每筆訂單的第一張票券將由系統自動帶入購票會員預填的「姓名」（海外觀眾請填護照英文姓名）、「手機號碼」及「身分證字號」（海外觀眾請填護照號碼），且無法在購票流程中修改。
購票後，購票會員之票券無法申請資料更正僅能退票，請於購票日起 3 天內完成退票，逾期將不予受理。
若非購票會員所購買的其他票券的「姓名(海外觀眾寫護照姓名) 」或「身分證字號(海外觀眾寫護照號碼) 」其中一項填寫有誤，請於規定期間至【實名制票券資料更正】（每張票券僅限更正一次，KKTIX將酌收每張200元資料處理費） 👉購票會員的票不能錯，其他3人的其中一項資料錯誤可在 1/28（三）13:00 前修改，兩項資料都錯誤就只能退票。
每位KKTIX會員每場次限購4張，同筆訂單不可跨場訂購。若欲購買不同場次，請分2筆訂單購買。👉兩個階段加總起來最多就是4張。
購票時可選擇【自行選位/電腦配位】如選擇自行選位可以在規定時間內更改座位。若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
付款方式有信用卡、ATM虛擬帳號兩種，但台新卡友優先購階段只能用台新信用卡付款。
如需退票，須於購買票券後3日內（不含購票日）申請，並將扣除票面金額5%作為手續費。
【搶票SOP】
一、進入購票頁面
第一步進入購票頁面，點擊「活動場次」進入「選擇票種」，點擊想要的票區和張數後，記得勾下方的「我已閱讀...」那行文字，再點擊下一步。
二、選擇票價和數量
動力火車演唱會開放「自行選位」和「電腦配位」，如選擇自行選位可以在規定時間內更改座位。若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
另外在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！
三、自行選位小技巧
通常自行選位會先幫你排那一區最靠前排的位子，但可能就會在那一排的最邊邊，想要在中間的朋友就需要透過自行選位換位。進入選位頁面可以先透過加購的方式選定想要換的位子，確定該位子進入你右側的購物車後，再刪除原座位（一樣是右側，該座位右上角有叉叉可刪除），如此一來確保不會在更換座位時，既沒搶到想要的新座位，回頭又丟了本來的座位，只能再往後面選。
四、確認資料
選定票價和數量後，進入確認頁面，每筆訂單的第一張票券將由系統自動帶入購票會員預填的「姓名」、「手機號碼」及「身分證字號」，且無法在購票流程中修改。所以記得一定要先填寫並確認會員基本資料無誤，並且預先複製好同行友人的「姓名」、「手機號碼」及「身分證字號」資料，以利快速填寫。
五、取票方式、付款方式
動力火車演唱會開放信用卡、ATM虛擬帳號付款。但台新卡友優先購階段僅開放台新信用卡，請預備好信用卡，並複製好信用卡資訊（卡號、有效日期、卡背面末三碼）。
KKTIX取票方式為全家取票，手續費每筆30元（每筆限4張），請於全家便利商店繳納給櫃檯。活動前7天起開放全家機台取票。
六、確認訂單、取票時間
付款完成後可至KKTIX官網右上角暱稱點擊下拉選單「訂單」，確認訂單狀態。這次動力火車演唱會演出前7日開放取票，至全家便利商店機台輸入「會員身份證字號」及 「取票號碼」方可取票，手續費每筆30元，列印小白單後至櫃檯繳費，並取得正式票券。
七、可將活動加入Google日曆提醒
還可以將活動加入Google日曆提醒，避免忘記如此重要的演唱會活動！
【KKTIX搶票技巧－Check清單】
最好是用電腦搶，手機為輔。
使用電腦搶票時請盡量只留KKTIX和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。
使用多個裝置、瀏覽器、視窗、分頁有機會導致購票失敗或異常。
可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入KKTIX官網會員！
於整點重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！
所有資料（身分證字號、優先購驗證碼、要刷的信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速輸入。
在系統查詢空位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。
因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，有等有機會！
有票噴霧加持！！！
以上就是KKTIX搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上KKTIX網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！
