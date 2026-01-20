動力火車狂吸30場尾牙春酒！為攻蛋忌口惹怒老婆喊「閉嘴」

動力火車20日出席演唱會記者會。尤嬿妮攝

動力火車將於5月15、16、17日連3天在台北小巨蛋舉辦「一路向前」 世界巡迴演唱會台北旗艦場，今（20日）記者會上問起票房壓力，人氣爆棚、之前連唱2場一票難求的他們，謙虛表示這次3萬多張票很怕賣不完，幽默表示已準備動員部落3000人，若票沒賣完就請親友到現場充一下場面，逗笑所有人。

動力火車近期排滿尾牙春酒近30場，今排開行程出席演唱會記者會並首唱〈I Need You〉首唱，表示：「希望透過這首歌，讓一直以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」出道多年，他們5月將首度挑戰連開3場小巨蛋演唱會，今記者會設計了「體力挑戰」環節，把跑步機搬到舞台上，讓兩位老爺現場跑起來，測試他們的體能！

隨著背後LED螢幕播放街景動畫，動力火車一路從西餐廳跑到華研，接著是大安森林公園、忠孝東路、金曲獎、小巨蛋等充滿回憶的地點，也呼應演唱會主題「一路向前」，動力火車開玩笑說：「這比忠孝東路走九遍還遠吧！」成功通過「體力挑戰」的兩人，還獲得「完賽錦旗」。

會後受訪聊起備戰攻蛋、如何保持好身材？尤秋興坦言打算再瘦5公斤，透露已禁吃宵夜2天，笑說：「昨天躺在床上喊好餓喔，我老婆說『閉嘴啦』！」顏志琳則說除了跑步，也會在家裡做一些針對腹肌的運動，長時間不動反而會覺得好像要生病、怪怪的。動力火車「一路向前」 世界巡迴演唱會台北旗艦場門票1月25日開賣。



