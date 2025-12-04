娛樂中心/洪雨汝報導

聖誕節將至，當大家歡聚、交換禮物時，仍有許多偏鄉長輩獨自迎接寒冬。華山基金會於12月3日（三）辦理「聖誕孤老人 到宅服務車募集」媒體說明會，來自屏東的愛心大使「動力火車」，呼籲大眾關注偏鄉孤老議題，並鼓勵民眾捐出千元普發金為偏鄉購置到宅服務車；茭點女神「吳若湄」也現身擔任主持人，請各界幫助弱勢長輩。華山表示到宅車如同天使站站長的翅膀，更是三失（失依、失能、失智）長輩的生命線，承載著站長深入全台、紓解孤老生活困頓、撫慰寂寞心靈的重要使命。

廣告 廣告

臺北市正義非營利幼兒園大班孩子現場化身「小小現金超人」，帶來歡樂聖誕歌曲；動力火車與百歲人瑞及高齡阿嬤，一起DIY做聖誕花圈。談及家鄉長輩，動力火車感慨青壯年多離鄉討生活，長輩乏人看顧，部分地區交通較不便利，病了也無法看醫生。主持人吳若湄女士現場立即響應，拋磚引玉捐出千元普發金助支持到宅車。

動力火車與吳若湄力挺偏鄉長輩！ 陪百歲人瑞歡慶聖誕





華山指出：「聖誕老人也會變老，曾經為社會付出的長輩，如今亟需大眾的關心。」邀請民眾捐出普發金，『一人一仟、千人集愛』，讓華山天使站站長與義工駕駛到宅服務車翻山越嶺，不僅是交通工具，更是弱勢長者晚年生活的倚靠，陪著偏鄉長輩慢慢變老。

動力火車與吳若湄力挺偏鄉長輩！ 陪百歲人瑞歡慶聖誕





華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，現已於台澎金馬成立約403個愛心天使站，服務約3萬名三失長輩，提供訪視、陪醫領藥、居家改善等到宅服務。目前正推動2026「愛老人愛團圓」，請支持到宅服務車100萬/台/隨喜、「送愛到家」1,250元/位/月、15,000元/位/年，邀請社會大眾加入「聖誕孤老人 到宅服務車募集」行列，這一仟元，對孤老而言，卻是重要的聖誕禮物。

動力火車與吳若湄力挺偏鄉長輩！ 陪百歲人瑞歡慶聖誕

主持人吳若湄表示很開心今天能夠擔任華山基金會 到宅車募集活動的主持人，今天首先看到年度愛心大使動力火車，在工作繁忙期間還能夠跟大家一起來做公益，呼籲社會大眾一起參與募集活動，一起好運來。人美心善的她，也把從工作的薪資，現場直接捐給華山基金會。

愛心專線：(02)2836-3919#200，劃撥帳號：19419426(戶名：華山基金會 ) 線上捐款網址：https://www.elder.org.tw/contents/project_ct?p_id=1308&branch=100

原文出處：動力火車與吳若湄力挺偏鄉長輩！ 陪百歲人瑞歡慶聖誕

更多民視新聞報導

周杰倫現身代言場合「中空裝曬胸肌」帥翻 還當場自爆「好消息」

陳妍希「人在中國」台灣腔突消失！台下素顏反差流出

昔爆「負債700萬」做工被拍！陳致遠找到全職新工作

