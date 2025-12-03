動力火車變司機！顏志琳女兒高雄追TWICE

▲動力火車今（3）日出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，顏志琳（左）透露日前帶著女兒高雄追TWICE，直接變專屬司機在場外接送，還忍不住自嘲：「我做苦力」。（圖／動力火車 Power Station FB）

[NOWnews今日新聞] 動力火車成員尤秋興、顏志琳在今（3）日出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，透露今年跨年活動、尾牙都收到很多邀約。而日前TWICE到高雄開唱，顏志琳也表示有開車帶2個女兒去高雄追星，還連追了2場，爆料女兒「又尖叫、又掉淚」，身為女兒們專屬司機，他也不忘自嘲「我做苦力」。

日前子瑜出道10年，首次帶TWICE來台開唱，登上高雄世運主場館舞台連唱2天，不少藝人及粉絲都到場朝聖。不料顏志琳竟也載著2個女兒到現場，她透露女兒2場演唱會都有看，「她們看得很開心，一邊尖叫一邊掉淚」，自己就在場外等散場，還自嘲是負責接送的人，讓大家都笑翻。

▲動力火車今出席華山基金會「聖誕孤老人 到宅服務車募集」活動，透露接到近百場尾牙邀約。（圖／動力火車 Power Station FB）

動力火車行程超滿 竟有近百場尾牙邀約

動力火車日前才剛完成《都是因為愛》，但行程依然超多，不只有商演活動接不完、近百場的尾牙活動邀約，還將在跨年時趕2場演出，人氣依然不減的兩人謙虛表示感謝大家的愛戴。除此之外，動力火車也透露將會有新作品，顏志琳還疑似不小心劇透，直接脫口而出有新巡演，讓一旁經紀人慌張喊「我怎麼不知道」。

有歌迷期待動力火車登上台北大巨蛋，尤秋興則坦言怕門票會賣不完，還直呼「為什麼不小巨蛋多唱一點就好？」顏志琳開玩笑表示開大巨蛋四分之一，馬上被尤秋興吐槽：「那還不如去TICC（台北國際會議中心）」，一搭一唱的模樣，直接引發爆笑。

動力火車談閃兵 顏志琳被讚兵役天花板

而前陣子再度爆發男星閃兵爭議，有網友挖出顏志琳當年是在涼山特勤隊服役，被大讚是兵役天花板，他謙虛表示不提當年勇。尤秋興則表示在19歲、20歲被徵招時，沒有特別要做什麼，只是覺得該去就要去。

