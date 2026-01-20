動力火車超強手！狂接尾牙吸金7千萬 聞Ella唱S.H.E歌侵權發聲了

【緯來新聞網】天團「動力火車」將在台北小巨蛋連開3場演唱會，今（20日）舉行開賣記者會，提到近日尾牙接滿滿，掐指一算至少有30場、進帳破7千萬元。另外，昔日師妹Ella陳嘉樺昨被爆料，為了演唱會《Its Me 艾拉主意》，因演出S.H.E歌曲，又與前東家華研因版權鬧上版面，尤秋興說：「大家感情都很好，發生這樣的事情，希望兩方都圓滿落幕。」

動力火車將在5月連開3場演唱會。（圖／記者陳明中攝）

尤秋興表示想要在演唱會前瘦身5公斤，已經不吃宵夜兩天，「昨天好痛苦，我說好餓喔，老婆就說『閉嘴啦』」，因為妻子為了陪他，也跟著戒宵夜。不過接下過年大餐可是一大考驗，他說：「還是要過，我也會打高爾夫球練肌肉，還要重出江湖騎單車。」



這次連唱3場，是他們有史以來連唱的最多場次，坦言對票房有壓力，連在唱尾牙時也會狂催票，請大家可憐可憐他們。顏志琳透露，「3場歌曲會有點不同，嘉賓也會不一樣」，更表示A-Lin是考慮人選之一。

廣告 廣告

Ella陷入歌曲版權問題。（圖／資料照）

提到尾牙，近期時常看到動力火車被分享在社群的演出，尤秋興謙虛說：「唉呦，尾牙喔，我不知道怎麼回答，就…不會很少。」下一秒又說本來要忙到過年，但因為家人「嗷嗷待哺」，他們也想早點放假盡孝道，所以婉拒了好幾場。



此外，華研昨發聲明針對《鏡週刊》報導Ella演唱會使用S.H.E錄音著作，「華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費」。尤秋興說：「當然有關心，她們也是很好的師妹、朋友，我們一直把她們當成是終身的師妹，在同公司大家感情都很好，發生這樣的事情，希望兩方都圓滿落幕。」



《一路向前》5月15、16、17在台北小巨蛋登場；門票於1月25日下午1點在KKTIX開賣。

動力火車幽默又會唱，超搶手！（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

謝欣穎百歲老妝「從影最大年齡跨度」 愛上迷幻外星人畢書盡

YouTuber情侶分手+1！金魚腦掰了8年男友 曝頻道未來經營動向