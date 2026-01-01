動力火車跨年唱響八里河畔 56歲尤秋興新願望太難「長到165公分」

【緯來新聞網】「2026新北八里跨年晚會」即使在寒冷天氣中登場，低溫加上飄雨，也澆不熄現場熱情。「動力火車」一登場，讓八里河畔立刻變成大型KTV，56歲尤秋興在台上分享新年希望，笑說盼能長到165公分，結果主持人黃鐙輝搞笑接招比高音，現場笑聲不斷，甚至當場「拜師學唱」，讓氣氛又嗨又鬧。

動力火車金曲連唱。（圖／寬寬整合提供）

八里跨年晚會由新世代樂團「PALLAS帕拉斯」率先揭幕，以青春搖滾曲風點燃全場，台下觀眾隨著節奏搖擺。緊接著登場的「babyMINT」則穿上白色小精靈造型服裝上台，完全不受低氣溫影響，一口氣帶來3首熱舞歌曲，青春活力瞬間讓現場溫度直線上升。



梁文音性感登場，只穿內衣套沒扣好的西裝外套，特別準備組曲〈三個願望〉、〈最幸福的事〉、〈分手後不要做朋友〉，演出完畢還立刻南下趕往屏東，被稱是跨年夜最拚命的行程之一。



緊接著登場的小賴（賴晏駒）完全無視寒流來襲，在低溫中穿上簍空挖洞造型服裝，帶著舞者直接火力全開。一連帶來5首歌曲，舞台熱度瞬間飆升。台下觀眾跟著節拍尖叫、跳動。

梁文音跨年夜很性感。（圖／寬寬整合提供）

人氣男團「U:NUS」一出場，粉絲尖叫聲此起彼落。團員得知不少粉絲從前一晚就開始等待，只為陪他們一路跑跨年場，擔心大家體力不支，特別與主持人一起走到台下分送小點心補充能量。



陳華選唱尚未發行的新歌〈減傷〉；以莉高露連續帶來3首主打歌曲，溫暖嗓音在河畔緩緩鋪開，有線上看直播的網友留言「根本是台灣的小野麗莎」。



梁舒涵本來也是主持人之一，瞬間以表演者身分重返舞台，帶著16歲瑞典混血小師弟Dylan站上跨年舞台，沒想到演唱第一首歌時服裝肩帶鍊意外斷裂，好在她臨危不亂，依舊完成演出；首次站上大型舞台的Dylan坦言很緊張。

梁舒涵（右）和師弟Dylan一同演出。（圖／寬寬整合提供）

