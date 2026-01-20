動力火車連唱三場小巨蛋怕賣不完 笑曝「請部落的人準備好」

動力火車將於5月15、16、17日在台北小巨蛋開唱，今（20）日舉辦記者會，兩人坦言這次連唱三場，最擔心票房，尤秋興笑說：「大概有三萬多張票，如果賣不完的話，我請我們部落的人準備好，大概有三千多人。」他們三場也會安排不同巧思，像是歌單安排，希望能帶給大家不一樣的感受。

記者會上，動力火車也帶來新歌〈I Need You〉首唱，尤秋興分享：「我們比較少這種溫柔的歌，比較少高亢的部分，現在歷練比較多，試著用不同方式詮釋歌曲。」顏志琳則表示：「希望透過這首歌，讓一直以來支持我們的歌迷，能感受到動力火車歌聲的陪伴。」

此外，記者會上特別設計了體力挑戰環節，把跑步機搬到舞台上，讓動力火車現場跑起來，測試他們的體能，但兩人毫不緊張，顏志琳還游刃有餘說：「是要把跑步機扛起來跑嗎？」站上跑步機後，隨著背後LED螢幕播放街景動畫，動力火車一路從西餐廳跑到華研、大安森林公園、忠孝東路、金曲獎、小巨蛋等充滿回憶的地點，也呼應演唱會主題「一路向前」。

動力火車在記者會上跑跑步機。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導