動力火車還是要吃吧！才放話要減肥 尾牙驚見一團超香「馬鈴薯」

【緯來新聞網】動力火車於去年（2025）時隔20年獲得第二座金曲獎，延續這波氣勢，將於今年5月一連三天在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會，昨（27日）與同門藝人一起現身經紀公司華研國際尾牙，發願要瘦5公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃啦！」

動力火車為新巡演準備。（圖／華研國際提供）

華研國際昨（27日）舉辦「旺年會」，動力火車、王治平、林君陽、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、JUD 陳泳希、沒有才能、babyMINT、77Ke 柯棨棋、+How李家皓、郭幼康、鄭馥儀，共同慶祝新年的到來。



2025年，華研國際由動力火車、林宥嘉、郁可唯、曾沛慈等歌手領軍，參與了破百場海內外演出。動力火車分享對新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」

曾沛慈很認真裝扮。（圖／華研國際提供）

「旺年會」Dress code主題顏色為「紅」或是諧音「馬」等元素，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成了「MAMA」，她笑說：「韓國古裝劇裡面，那些尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是一個尊稱的意思，因為它二個音節念起來是「馬」，所以我就覺得可以扮這個。」



她補充道：「本來今年完全沒有要走向這個風格，但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞，這次穿越一下時空！」王治平則是出奇招，走諧音梗，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身。

林宥嘉沒時間吃尾牙。（圖／華研國際提供）

木木（林葦妮）和JUD 陳泳希同樣大玩諧音哏，取「馬」的諧音「麻」，兩人一起扮成了「麻將」，JUD 陳泳希扮成了「中」，意思是希望她的歌曲都能「中」；木木則扮成了「發」，她說：「我的生日是88年8月8日，也希望2026年一路發。」



babyMINT則扮成了「馬鈴薯」，原來是因為前陣子在跨年晚會上，她們每個人要講一句關於「馬」的祝賀語，在法國出生長大的Vikky卻說了「馬鈴薯」，可愛的樣子在粉絲間引起熱烈迴響，於是就決定一起扮成馬鈴薯。

babyMINT（前排）、王治平（中排左起）、JUD 陳泳希、木木、動力火車、曾沛慈、李友廷、林君陽、「沒有才能」（後排左起）、+How李家皓、郭幼康、77Ke 柯棨棋、鄭馥儀。（圖／華研國際提供）

林宥嘉去年發行第7張專輯《Apples of Thy Eye》，也推出獨特的液態膠版本供歌迷收藏。但因在對岸錄製節目，他尾牙當天無法到場。談到新年新希望，他則幽默表示：「我希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年。」



郁可唯去年完成超過40場演出與晚會活動，更舉辦《我怪》巡迴演唱會，足跡遍及多個城市，同時推出了個人全新單曲〈序〉。展望2026年，他表示將繼續專注於音樂創作與表演。

木木（左）和JUD 陳泳希可愛唷！（圖／華研國際提供）

李友廷分享最近在學編曲和混音，甚至開始拍攝一些影片，「算是對大學念電影交的學費有個回應」。「沒有才能」主唱黃若欣也推出個人全創作EP，展現與團體不同的樣貌；2026年，成員裴拓、碩美會去服兵役。



77Ke 柯棨棋、+How李家皓、郭幼康則專注於音樂創作，和鄭馥儀合唱的電視劇《還珠》片尾曲〈愛一次就夠〉受到許多人喜愛；+How李家皓也和babyMINT丞妘一起為公視影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》獻唱片尾曲〈煮沸〉，展現了豐沛的創作能量。

