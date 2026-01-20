動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」

動力火車今出席記者會催票。黃于珊攝



「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。

據《鏡週刊》報導，Ella在「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱多首「S.H.E」金曲，還保留Selina、Hebe的原聲音軌，指她為重現經典，向前東家華研唱片買下15首歌的版權，但未購買重製曲版權，但隨後華研唱片表示：「演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

對於Ella與華研唱片的糾紛，尤秋興透露「當然有關心啊」，隨後也語重心長地說：「她們（S.H.E）也是很好我們很好的師妹、朋友，我們一直把她們當成是終生的師妹，因為我們在同公司時大家感情很好，發生這樣的事情，我們希望兩方面這件事情可以圓滿落幕。」坦言沒辦法談論此事，「我們沒什麼立場啦」！

